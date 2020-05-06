У Києві почали відкривати ринки, а Кременчук запускає міський транспорт: новини за 5 травня

Колаж РБК-Україна

МОЗ фіксує зниження захворюваності COVID-19, в Києві відкрили три ринки, фігуранту "схем Гладковського" в оборонці обрали запобіжний захід. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 5 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі

Коронавірус в Україні на сьогодні поширюється повільніше, ніж в інших країнах світу. МОЗ фіксує зниження захворюваності другу добу поспіль. За весь час пандемії захворіли на коронавірус 12697 українців, з них померли 316 хворих, видужали - 1875.

Фігурантові "схем Гладковського" в оборонці обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 5 травня обрав запобіжний захід одному з учасників схем в оборонній сфері. Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі (САП) Facebook.

Повідомляється, що фігуранту суд визначив запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн 255 тисяч гривень. Також йому заборонено залишати Київ без дозволу слідчого, прокурора і суду, він зобов'язаний здати закордонний паспорт, а також носити електронний браслет. Термін дії запобіжного заходу - до 3 червня 2020 року.

Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, очолює українську делегацію в ТКГ президент у 1994-2005 роках Леонід Кучма.

Україна розробляє концепцію деокупації Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні розробляють концепцію повернення окупованого Російською Федерацією Криму під контроль української влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра "Новому времени".

За його словами, він веде діалог з українським представником президента в АР Крим Антоном Кореневичем на тему деокупації.

В ОАЕ загорівся житловий хмарочос

У місті Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах зайнялася 45-поверхова житлова будівля Abbco. Пожежа виникла на десятому поверсі і поширилася на всю будівлю. Мешканців хмарочоса і найближчих будинків евакуювали (відео).

В результаті пожежі постраждали як мінімум сім осіб.

В Україну йде сезон злив: які області затопить

Погода в Україні буде дощовою в найближчі два тижні, хоча і будуть невеликі перепочинки. Заливатиме всю країну, але найсильніший удар візьме на себе Захід - тут очікуються потужні зливи. У матеріалі Styler ми зібрали прогнози синоптиків Gismeteo, AccuWeather та Метеопрог.