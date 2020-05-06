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В результаті пожежі в хмарочосі в ОАЕ постраждали щонайменше семеро людей

Новини » Надзвичайні події     06.05.2020 - 03:42
В результаті пожежі в хмарочосі в ОАЕ постраждали щонайменше семеро людей
Фото: пожежа в ОАЕ (скріншот)

Постраждалих госпіталізували

В результаті пожежі в житловому хмарочосі в Шарджі, ОАЕ, постраждали як мінімум сім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Місцеві власті повідомили, що пожежники взяли під контроль поширення вогню.

"Сім людей отримали лікування від незначних травм в результаті пожежі в башті в районі Аль-Нахда Шарджі і були доставлені в лікарню для лікування", - йдеться в повідомленні.

У той же час, причину пожежі не повідомляють.

Раніше РБК-Україна писало, що ввечері 5 травня у місті Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах зайнялася 45-поверхова житлова будівля Abbco. Пожежа виникла на десятому поверсі і поширилася на всю будівлю. Мешканців хмарочоса і найближчих будинків евакуювали.

Нагадаємо, раніше в Харкові, по вулиці Конституції, сталася пожежа у багатоквартирному будинку, з-за чого рятувальники евакуювали жителів.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпрі сталася масштабна пожежа на підприємстві заготівлі металів.

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