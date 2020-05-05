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Україна розробляє концепцію деокупації Криму

Новини » Політика     05.05.2020 - 20:17
Україна розробляє концепцію деокупації Криму
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За словами Дмитра Кулеби, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні розробляють концепцію повернення окупованого Російською Федерацією Криму під контроль української влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра "Новому времени".

За його словами, він веде діалог з українським представником президента в АР Крим Антоном Кореневичем на тему деокупації.

На його думку, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

"Тактичні завдання. Перша - як ми тримаємо окупований Крим стратегічної на порядку денному, щоб це питання не забувався. Друге - як ми забезпечуємо ефективність санкційного режиму щодо Криму. Третє - які додаткові міжнародні інструменти ми можемо задіяти для того, щоб чинити тиск на Росію. І кілька інших", - заявив міністр.

При цьому він додав, що стратегічним завданням є спосіб, яким буде повернутий Крим в Україну.

"Я абсолютно переконаний, що це так і станеться. Це не дипломатична фантазія, а цілком прагматичний розрахунок", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не допустить скасування санкцій проти Росії на тлі пандемії нового коронавіруса і пов'язаної з ним економічної кризи.

Крім того, у березні через пандемії COVID-19 Верховна рада перенесла парламентських слухань з деокупації Криму.

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Новини України КримДмитро Кулеба
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