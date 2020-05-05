В ОАЕ загорівся житловий хмарочос

Фото: пожежа в Шарджі (скріншот)

За попередньою інформацією, постраждалих немає

У місті Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах зайнялася 45-поверхова житлова будівля Abbco. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gulf News.

Наголошується, що пожежа виникла на десятому поверсі і поширилася на всю будівлю. Мешканців хмарочоса і найближчих будинків евакуювали.

На місці знаходяться пожежні машини і лікарі швидкої допомоги. Про постраждалих або загиблих поки не повідомлялося. Поліція використовує безпілотник, щоб перевірити, чи залишилися всередині люди.

A massive fire that broke out in a residential building in Sharjah's Al Nahda area has been brought under control by the emirate's Civil Defence units.



ARN News has reached out to authorities for further details of the incident.#Sharjah #fire #blaze #alnahda #buildingfire pic.twitter.com/k0321VXvoh — ARN News Centre (@ARNNewsCentre) May 5, 2020

Abbco Tower in #AlNahda, #sharjah. Near Taj Bangalore restaurant. Even as firefighters from Sharjah Civil Defence the battle blaze, the #fire is still raging and nearby towers are at risk. Residents evacuated.

Video: Fire breaks out in Sharjah building https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/j7ECnVteM7 — Vicky Kapur (@vickykapur) May 5, 2020

A massive fire was reported at a residential building in Al Nahda in Sharjah. It's a 50 storey tower residing mostly by Indians. pic.twitter.com/snHpgMxpxg — enaz ahamed (@enaz_ahamed) May 5, 2020

Раніше повідомлялося, що у Варшаві відбувся пожежа в недобудованому хмарочосі заввишки 130 метрів, на гасіння вогню виїжджали 130 пожежників. Всупереч прогнозам, будівля хмарочоса в результаті пожежі не постраждало. Жертв немає.

РБК-Україна писало, що раніше іспанська поліція провела евакуацію людей з мадридського хмарочоса "Торре Эспасио" у зв'язку з надійшли повідомленнями про загрозу вибуху бомби. Висота "Торре Эспасио" становить 230 метрів і 56 поверхів.