В ОАЕ загорівся житловий хмарочос

За попередньою інформацією, постраждалих немає
У місті Шарджа в Об'єднаних Арабських Еміратах зайнялася 45-поверхова житлова будівля Abbco. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gulf News.
Наголошується, що пожежа виникла на десятому поверсі і поширилася на всю будівлю. Мешканців хмарочоса і найближчих будинків евакуювали.
На місці знаходяться пожежні машини і лікарі швидкої допомоги. Про постраждалих або загиблих поки не повідомлялося. Поліція використовує безпілотник, щоб перевірити, чи залишилися всередині люди.
A massive fire that broke out in a residential building in Sharjah's Al Nahda area has been brought under control by the emirate's Civil Defence units.— ARN News Centre (@ARNNewsCentre) May 5, 2020
ARN News has reached out to authorities for further details of the incident.#Sharjah #fire #blaze #alnahda #buildingfire pic.twitter.com/k0321VXvoh
Abbco Tower in #AlNahda, #sharjah. Near Taj Bangalore restaurant. Even as firefighters from Sharjah Civil Defence the battle blaze, the #fire is still raging and nearby towers are at risk. Residents evacuated.— Vicky Kapur (@vickykapur) May 5, 2020
Video: Fire breaks out in Sharjah building https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/j7ECnVteM7
A massive fire was reported at a residential building in Al Nahda in Sharjah. It's a 50 storey tower residing mostly by Indians. pic.twitter.com/snHpgMxpxg— enaz ahamed (@enaz_ahamed) May 5, 2020
Раніше повідомлялося, що у Варшаві відбувся пожежа в недобудованому хмарочосі заввишки 130 метрів, на гасіння вогню виїжджали 130 пожежників. Всупереч прогнозам, будівля хмарочоса в результаті пожежі не постраждало. Жертв немає.
РБК-Україна писало, що раніше іспанська поліція провела евакуацію людей з мадридського хмарочоса "Торре Эспасио" у зв'язку з надійшли повідомленнями про загрозу вибуху бомби. Висота "Торре Эспасио" становить 230 метрів і 56 поверхів.