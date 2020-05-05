У Києві дозволити кав'ярням працювати на виніс

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій

У Києві у рамках ослаблення карантину через пандемію коронавірусу кав'ярням дозволили працювати на виніс. Про це у ході брифінгу сказав мер столиці Віталій Кличко.

Відповідне рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні комісія з НС ухвалила рішення і дозволила столичним кав'ярням працювати на виніс", - зазначив очільник столиці.

Нагадаємо, раніше Київська міська державна адміністрація затвердила вимоги для продажу фастфуду в МАФах і роботи кав'ярень на винос в умовах карантину. Варто відзначити, що, згідно з розпорядженням КМДА, продаж їжі швидкого приготування і напоїв повинен відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі. При цьому споживання їжі і напоїв на місці продажу заборонено, торгові точки повинні працювати виключно "на винос".

Як писало РБК-Україна, згідно з планом поступового виходу Києва з карантину, який раніше презентував Кличко, роботу МАФів з продажу фастфуду планувалося дозволити з 12 травня.