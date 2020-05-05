ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві дозволити кав'ярням працювати на виніс

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 12:13
У Києві дозволити кав'ярням працювати на виніс
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій

У Києві у рамках ослаблення карантину через пандемію коронавірусу кав'ярням дозволили працювати на виніс. Про це у ході брифінгу сказав мер столиці Віталій Кличко.

Відповідне рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні комісія з НС ухвалила рішення і дозволила столичним кав'ярням працювати на виніс", - зазначив очільник столиці.

Нагадаємо, раніше Київська міська державна адміністрація затвердила вимоги для продажу фастфуду в МАФах і роботи кав'ярень на винос в умовах карантину. Варто відзначити, що, згідно з розпорядженням КМДА, продаж їжі швидкого приготування і напоїв повинен відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі. При цьому споживання їжі і напоїв на місці продажу заборонено, торгові точки повинні працювати виключно "на винос".

Як писало РБК-Україна, згідно з планом поступового виходу Києва з карантину, який раніше презентував Кличко, роботу МАФів з продажу фастфуду планувалося дозволити з 12 травня.

У Києві назвали вимоги для продажу фастфуду та кави У Києві зафіксували зниження захворюваності на грип та ГРВІ
Новини України Віталий КличкоКиїв
News
On Top