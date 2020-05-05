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Фігурантові "схем Гладковського" в оборонці обрали запобіжний захід

Новини » Суспільство     05.05.2020 - 22:36
Фігурантові "схем Гладковського" в оборонці обрали запобіжний захід
Фото: Олег Гладковський (РБК-Україна)

Суд визначив фігуранту заставу в розмірі понад 5 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 5 травня обрав запобіжний захід одному з учасників схем в оборонній сфері. Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі (САП) Facebook.

Повідомляється, що фігуранту суд визначив запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн 255 тисяч гривень. Також йому заборонено залишати Київ без дозволу слідчого, прокурора і суду, він зобов'язаний здати закордонний паспорт, а також носити електронний браслет. Термін дії запобіжного заходу - до 3 червня 2020 року.

При цьому прокурори САП наполягали на утриманні під вартою з альтернативою застави в 23 млн гривень. Питання про оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення прокурорами САП з повним текстом рішення суду.

Нагадаємо, днями правоохоронці повідомили про підозрі ще чотирьом фігурантам справи Гладковського. Їх підозрюють у несплаті майже 50 млн гривень податків.

Відзначимо, в лютому і березні 2019 року вийшла серія резонансних журналістських розслідувань про причетність Гладковського до різних корупційних схем в оборонній сфері. Він відразу був звільнений з РНБО, були проведені обшуки, слідство анонсувало допити на поліграфах. Ближче до виборів президента прокотилися акції протесту з вимогою кримінальної відповідальності для Гладковського.

У жовтні 2019 року Гладковського затримали при спробі покинути Україну. Його підозрюють у тому, що він на посади в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії "Богдан Моторс". Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу, через кілька днів заставу внесли і колишній чиновник вийшов на свободу.

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