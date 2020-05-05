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Кременчук запускає міський транспорт без перевезення пільговиків

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 11:52
Кременчук запускає міський транспорт без перевезення пільговиків
Фото: маршрутки в Кременчуці (05366.com.ua)

Громадський транспорт в Кременчуці запускають з 12 травня

Місцева влада вирішила піти далі в ослабленні карантину в Кременчуці та з 12 травня запускає міський транспорт. Про це сьогодні на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації заявив мер Кременчука Віталій Малецький, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, з 12 травня на маршрути виходить весь міський транспорт. Люди зможуть користуватися ним без спеціальних перепусток за дотримання масочного режиму, зберігається обмеження на перевезення за кількістю сидячих місць. При цьому медиків будуть перевозити без черги і безкоштовно, а пільговиків не будуть перевозити до 22 травня.

"Люди будуть оплачувати проїзд самостійно. На зупинках організується черга. Медичних працівників пускаємо без черги і перевозимо безкоштовно - це наша позиція. З підприємцями ми будемо говорити окремо на цю тему. Можливо, ми будемо їм компенсувати перевезення медиків. Пільг не буде. З 12-го числа пільговиків ми не возимо", - додав Малецький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Черкаси зняли обмеження на міський транспорт для працюючих. При цьому пасажири повинні дотримуватися масковий режим. Зазначимо, уряд України ще не дозволяє запускати громадський транспорт, тому щодо влади Черкас було відкрито кримінальну справу.

З 11 травня в Україні пом'якшується карантин. Напередодні Кабінет міністрів України прийняв рішення про відкриття магазинів, літніх майданчиків кафе і ресторанів і деяких інших об'єктів.

Шмигаль допустив продовження карантину після 22 травня
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