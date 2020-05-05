У Києві відкрили три ринки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Києві відкриють ще два ринки

Сьогодні в Києві вже відкрились три ринки - "Деміївський", "Маяк" та "Базар на Лісовій". Про це повідомив мер міста Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Мер зазначив, що Держпродспоживслужба міста перевірила 37 ринків столиці щодо їх відповідності нормам і вимогам.

Сьогодні відкрили три ринки, а завтра ще два відкриють - "Печерський" та "Володимирський".

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області після дозволу уряду відновили роботу понад 150 продовольчих ринків. Ринки будуть інспектувати представники Держпродспоживслужби, в у разі виявлення порушень робота ринків може бути призупинена.

Також РБК-Україна писало, що у Тернополі керівники ринків відмовилися відновлювати роботу торговельних точок через зростання захворюваності на коронавірус. У зв'язку з відмовою підприємців місцева влада вирішила не відкривати ринки до 11 травня.

Нагадаємо, раніше 29 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня в умовах карантину. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Госпродспоживслужбы про дотримання протиепідемічних вимог