Два прямых прилета крылатых ракет в дом: Игнат назвал особенности атаки РФ

Во время ночной атаки на Украину две крылатые ракеты были выпущены россиянами непосредственно в жилой дом, вызвав значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Действительно комбинированная атака одна из крупнейших. Было у нас 840 (воздушных целей - ред.) - такой антирекорд. Сейчас видим 629. Но ракет больше, чем тогда. И применяет враг уже чаще и дроны с реактивными двигателями", - отметил Игнат.

Он отметил, что скоростные беспилотники, которые тоже присутствовали этой ночью, применялись на разных направлениях и уничтожались также различными средствами.

"Какая еще особенность этой атаки? Здесь, пожалуй, весь мир должен увидеть особенность атаки в том, что два прямых прилета крылатых ракет в жилой дом. Это просто я думаю весь мир эти кадры будет прокручивать", - подчеркнул Игнат.