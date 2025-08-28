ua en ru
Антирекорд для Киева: обстрел повредил все районы города, количество погибших возросло

Киев, Четверг 28 августа 2025 14:56
Антирекорд для Киева: обстрел повредил все районы города, количество погибших возросло Фото: ракеты повредили все районы Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Синхронизируемся в режиме реального времени по ликвидации последствий атаки. И с ГСЧС, и с городскими службами, с ДТЭК, газовиками, районом. И даже с областью, потому что пострадала областная больница в Подольском районе", - подчеркнул он.

Антирекорд для Киева: обстрел повредил все районы города, количество погибших возрослоФото: Ткаченко синхронизирует ответственных чиновников в режиме реального времени (t.me/tkachenkotymur)

Ткаченко сообщил, что каждые 4 часа все по своему направлению докладывают. По его словам, сегодня налажена очень хорошая координация между всеми службами.

Глава КГГА отметил, что до сих пор тяжелым вопросом остается первоочередная помощь людям:

  • по восстановлению документов,
  • по оформлению помощи.

Он сообщил, что в результате российской атаки много тысяч разбитых окон. Только в Голосеевском районе - до 80 домов пострадали.

На местах со значительными повреждениями наладили, чтобы работало выездное отделение ГМС - паспортный сервис. Также работает мобильный сервисный центр МВД.

В результате вражеской атаки киевляне потеряли транспорт, все это, по словам Ткаченко, фиксируется.

"Люди должны иметь возможность восстановить утраченные документы. Спасибо за это содействие", - добавил он.

Глава КГГА добавил, что на нескольких локациях еще надо вернуть газоснабжение и над этим уже работает "Киевгаз".

"Есть точечные отключения света. Специалисты работают и смогут все подключить, как только спасатели завершат работы. У нас 33 локации с последствиями, на 18 привлечены спасатели. Имеем антирекорд - повреждения во всех районах города. Тяжелый день, но работаем", - подытожил он.

Возросло количество погибших

По данным Ткаченко, по состоянию на 14:51 спасатели деблокировали еще одно тело.

Таким образом количество погибших от рук России только за сегодня в Киеве составляет 18 человек.

Атака на Киев

В ночь на 28 августа враг совершил одну из самых масштабных атак на Киев за последнее время. Войска агрессора применили большое количество ракет и дронов-камикадзе. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.

В результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что вызвало масштабные разрушения.

Из-за вражеской атаки перекрыто движение на нескольких важных улицах.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и призвал международных партнеров, в частности Китай и Венгрию, к решительным действиям против российской агрессии.

Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.

