Антирекорд для Киева: обстрел повредил все районы города, количество погибших возросло
В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"Синхронизируемся в режиме реального времени по ликвидации последствий атаки. И с ГСЧС, и с городскими службами, с ДТЭК, газовиками, районом. И даже с областью, потому что пострадала областная больница в Подольском районе", - подчеркнул он.
Фото: Ткаченко синхронизирует ответственных чиновников в режиме реального времени (t.me/tkachenkotymur)
Ткаченко сообщил, что каждые 4 часа все по своему направлению докладывают. По его словам, сегодня налажена очень хорошая координация между всеми службами.
Глава КГГА отметил, что до сих пор тяжелым вопросом остается первоочередная помощь людям:
- по восстановлению документов,
- по оформлению помощи.
Он сообщил, что в результате российской атаки много тысяч разбитых окон. Только в Голосеевском районе - до 80 домов пострадали.
На местах со значительными повреждениями наладили, чтобы работало выездное отделение ГМС - паспортный сервис. Также работает мобильный сервисный центр МВД.
В результате вражеской атаки киевляне потеряли транспорт, все это, по словам Ткаченко, фиксируется.
"Люди должны иметь возможность восстановить утраченные документы. Спасибо за это содействие", - добавил он.
Глава КГГА добавил, что на нескольких локациях еще надо вернуть газоснабжение и над этим уже работает "Киевгаз".
"Есть точечные отключения света. Специалисты работают и смогут все подключить, как только спасатели завершат работы. У нас 33 локации с последствиями, на 18 привлечены спасатели. Имеем антирекорд - повреждения во всех районах города. Тяжелый день, но работаем", - подытожил он.
Возросло количество погибших
По данным Ткаченко, по состоянию на 14:51 спасатели деблокировали еще одно тело.
Таким образом количество погибших от рук России только за сегодня в Киеве составляет 18 человек.
Атака на Киев
В ночь на 28 августа враг совершил одну из самых масштабных атак на Киев за последнее время. Войска агрессора применили большое количество ракет и дронов-камикадзе. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.
В результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что вызвало масштабные разрушения.
Из-за вражеской атаки перекрыто движение на нескольких важных улицах.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и призвал международных партнеров, в частности Китай и Венгрию, к решительным действиям против российской агрессии.
Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.