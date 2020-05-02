Коломойський звернеться до ЄСПЛ через закон про банки і розраховує на Портнова

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Олігарх планує це зробити після прийняття закону Радою

Екс-власник "Приватбанку" олігарх Ігор Коломойський заявив, що після ухвалення закону про банки планує звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і співпрацювати у цьому питання з колишнім головою Адміністрації президента часів Януковича, юристом Андрієм Портновим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Коломойського hromadske.

Він наголосив, що ухвалення цього закону на деякий час віддалить його боротьбу в суді за "Приватбанк", але відчинить двері до ЄСПЛ.

"Коли ухвалять закон, тоді вже буду звертатися... Мене пограбували, цей закон закриває мені можливості на певний час судитися в Україні, тобто можливості на відновлення справедливості вичерпані і я можу звертатися до Європейського суду. Портнов, до речі, з цього приводу зробив коментар якось. Напевно я до нього звернусь, щоб він нас обслуговував. І отримаємо вирок Європейського суду, що націоналізація була незаконною, треба все повернути. І що тоді? Україні буде від цього легше? Рано чи пізно буде. А так виходить, що нова влада стала спільниками минулої у цьому питанні", - сказав Коломойський.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві юстиції вважають, що в разі ухвалення закону про банки, повернення "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському буде "на 99% неможливим".

РБК-Україна писало, що у "Слуги народу" заявляли, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набрав чинності закон про зміни до регламенту Верховної ради.