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Спроба зробити рейтинг: Зеленський відреагував на пом'якшення карантину в Черкасах

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 18:05
Спроба зробити рейтинг: Зеленський відреагував на пом'якшення карантину в Черкасах
Фото: Володимир Зеленський (скрін відео)

Зеленський назвав дії мера Черкас спробою заробити політичний рейтинг

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення мера Черкас щодо послаблення карантинних обмежень раніше 11 травня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, рішення про послаблення карантину в Черкасах, раніше запланованого урядом терміну, є нічим іншим, як спробою мера міста зробити політичний рейтинг.

"Окремий полум'яний привіт особисто від президента, а також Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України я хочу передати меру міста Черкас, який разом з міською радою загубили календар та збиралися пом'якшувати карантинні заходи раніше 11 травня. Це спроба заробити політичний рейтинг ціною життя та здоров'я жителів міста. Це буде мати відповідні юридичні наслідки", - заявив Зеленський.

Як відомо, 30 квітня Черкаська міська рада ухвалила рішення щодо послаблення карантину у місті раніше 11 травня. Місцева влада дозволила з 1 травня відновити роботу непродовольчих магазинів, ринків, парків і скверів, а також літніх майданчиків кафе і ресторанів.

Після цього поліція порушила кримінальну справу. Правоохоронці пояснили, що місцева влада виходить за рамки своїх повноважень, адже відповідно постанови Кабміну, зараз не можна послаблювати карантин.

Додамо, глава МВС Арсен Аваков заявив, що мер Черкас "загрався", а реакція поліції на його дії буде "жорсткою".

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Новини України Володимир ЗеленськийЧеркасикарантин
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