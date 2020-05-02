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Трамп визначився з кандидатурою на посаду посла в Україні

Новини » В світі     02.05.2020 - 04:16
Трамп визначився з кандидатурою на посаду посла в Україні
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Кейт Дейтон раніше служив військовим аташе в посольстві в Росії

Президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла в Україні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому.

"Кейт Дейтон з Вашингтона буде надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні", - зазначається в повідомленні.

Дейтон в даний час є директором Центру ім. Джорджа Маршалла в Німеччині. Він також одночасно є старшим радником з питань оборони Сполучених Штатів в Україні. Раніше Дейтон служив військовим аташе в посольстві у Росії, він володіє російською та німецькою мовами.

Нагадаємо, що посада глави диппредставництва в Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана у Вашингтон. Йованович отримала призначення в Україну в 2016 році ще за президента Барака Обами, а в травні 2019 року покинула свій пост на особисту вимогу Трампа.

У мережі з'явився аудіозапис, на якому чути, як ніби президент США Дональд Трамп говорить, що хоче, щоб посла в Україні Марі Йованович звільнили. Учасниками розмови імовірно були колишні бізнес-партнери персонального адвоката Трампа, Руді Джуліані - Лев Парнас і Ігор Фруман. Розмова відбулася навесні 2018 року.

Тимчасовим повіреним у справах США в Україні став Вільям Тейлор. В кінці грудня 2019 року Тейлор заявив, що після завершення його дипломатичної місії в Україні його обов'язки виконуватиме його заступник Крістіна Квін.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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