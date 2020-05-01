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Мер Черкас відповів на погрози Авакова

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 14:18
Мер Черкас відповів на погрози Авакова
Фото: Анатолій Бондаренко (facebook Анатолія Бондаренка)

Мер Черкас заявив, що його не вдасться залякати

Після ослаблення карантину в Черкасах і відкриття кримінальної справи мер міста Анатолій Бондаренко заявив, що його не вдасться залякати кримінальним переслідуванням. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, Бондаренко прокоментував відкриття кримінальної справи і реакцію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Мене, міського голову, і нашу родину ніякими кримінальними справами, відновленими, не залякати. У тому числі від вищих чиновників нашої країни", - заявив мер.

Він також зазначив, що адресує своє звернення вищим чиновникам України.

"Дорогі друзі, в Черкасах є багато нерозкритих справ ... Потрібно розслідувати ці справи, а не рішення Черкаського виконкому. Він тільки відновив справедливість, тому що, на мою думку, великий будівельний гіпермаркет нічим не відрізняється від маленького магазину будівельних товарів", - підкреслив Бондаренко.

Він уточнив, що громадянин України має право відвідувати всі магазини з дотриманням карантинних заходів.

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