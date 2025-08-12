Капучино, латте или макиато: что полезнее для здоровья и фигуры?

Что скрывают ваши любимые кофейные напитки - капучино, латте или макиато? Все они базируются на эспрессо, польза которого доказана наукой. Но некоторые ингредиенты могут кардинально изменить их влияние на ваше здоровье и фигуру.

РБК-Украина , опираясь на научные данные и статьи из авторитетных ресурсов о здоровье, объясняет ключевые различия.

Эспрессо - полезная основа

Прежде всего, стоит помнить, что кофе сам по себе является полезным напитком. Масштабные осмотри исследований, например опубликованный в British Medical Journal связывают умеренное потребление кофе (3-4 чашки в день) со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, болезней печени и некоторых видов рака. Это связано с высоким содержанием антиоксидантов, в частности полифенолов.

Итак, главное отличие в пользе между капучино, латте и макиато заключается не в кофе, а в том, что к нему добавляют.

Главный фактор - количество молока

Ключевая разница между этими напитками - это пропорция молока, что непосредственно влияет на калорийность, содержание жиров и белков.

Макиато

Это, по сути, шот эспрессо с несколькими каплями молока или молочной пены. Благодаря минимальному количеству молока, этот напиток является лучшим выбором для фигуры. Стандартная порция содержит всего 10-15 ккал. Он сохраняет почти все преимущества чистого эспрессо.

Капучино

Это сбалансированный напиток, состоящий из равных частей эспрессо, горячего молока и молочной пены. Средняя порция (около 350 мл) без сахара содержит примерно 70-90 ккал. Это "золотая середина" между крепостью и молочностью.

Латте

Содержит больше всего молока и меньше всего пены. Из-за этого он является наиболее калорийным из тройки. Средняя порция (350-400 мл) без сахара может содержать 120-150 ккал и более, в зависимости от жирности молока.

Скрытая угроза: сахар и сиропы

Наибольший вред здоровью и фигуре наносит не молоко, а добавленный сахар и сладкие сиропы.

Как отмечают организации здравоохранения, например, American Heart Association избыток сахара в рационе является прямым путем к набору веса, метаболическим нарушениям и сердечным заболеваниям.

Большая порция латте с ванильным или карамельным сиропом может содержать 250-400 ккал и 4-6 чайных ложек сахара, что превращает кофейный напиток в полноценный жидкий десерт.

Что говорят научные исследования?

Исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале JAMA Internal Medicine показало, что люди, которые пьют кофе (до 5 чашек в день), имеют более низкий риск преждевременной смерти.

Важно, что в исследовании анализировался преимущественно черный кофе. А вот добавление молока не нивелирует пользу антиоксидантов в кофе, но значительно увеличивает калорийность.

Так какой же напиток выбрать: капучино, латте или макиато?

Для максимальной пользы и минимума калорий выбирайте макиато. Он ближе всего к чистому эспрессо.

Для сбалансированного вкуса - капучино без сахара является прекрасным компромиссом. Вы получаете приятную молочную текстуру, но меньше калорий, чем в латте.

Если любите молочный вкус, тогда выбирайте латте, но просите приготовить его на обезжиренном или растительном молоке (миндальном, кокосовом) и, самое главное, откажитесь от сахара и сиропов.

Общее правило простое: самый полезный кофе - тот, в котором меньше всего добавок.