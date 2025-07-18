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Сколько кофе можно пить в день: нормы для мужчин и женщин

Пятница 18 июля 2025 16:28
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Сколько кофе можно пить в день: нормы для мужчин и женщин Фото: Сколько чашек кофе можно выпивать за день (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Кофе - один из самых популярных напитков в мире. Он заряжает энергией, улучшает концентрацию и настроение. Но как не перейти черту и не навредить здоровью? Ученые определили безопасные нормы потребления кофе для мужчин и женщин.

РБК-Украина рассказывает, сколько кофе можно пить женщинам и мужчинам в день, чтобы не навредить организму.

Сколько кофе можно пить в день?

По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), безопасная доза кофеина для взрослого человека до 400 мг в сутки. Это примерно 3-5 чашек кофе по 200 мл (в зависимости от способа приготовления и сорта зерен).

Мужчины могут употреблять до 400 мг кофеина в сутки, что в эквиваленте составляет:

  • 4 чашки эспрессо,
  • 2 больших американо,
  • или 5 чашек фильтрованного кофе средней крепости.

Для женщин норма обычно такая же до 400 мг в день, однако во время беременности и грудного вскармливания это количество снижается до 200 мг в сутки. Это связано с тем, что кофеин проходит через плаценту и может влиять на развитие плода.

Также стоит учитывать, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде, энергетиках и некоторых лекарствах.

К чему может привести превышение дневной нормы?

  • бессонница,
  • раздражительность,
  • учащенное сердцебиение,
  • тремор рук,
  • проблемы с артериальным давлением.

Оптимально пить кофе в первой половине дня, поскольку употребление после 15:00 может нарушить режим сна. Лучше всего ограничиться 1-2 чашками утром, чтобы получить максимум пользы без вреда для здоровья.

Важно также обращать внимание на индивидуальные особенности: чувствительность к кофеину, наличие хронических заболеваний (в частности сердечно-сосудистых), а также совместимость с приемом лекарств.

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При написании использовались следующие источники: Harvard Health Publishing, The American Journal of Clinical Nutrition, EFSA.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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