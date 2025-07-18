Сколько кофе можно пить в день: нормы для мужчин и женщин

Кофе - один из самых популярных напитков в мире. Он заряжает энергией, улучшает концентрацию и настроение. Но как не перейти черту и не навредить здоровью? Ученые определили безопасные нормы потребления кофе для мужчин и женщин.

РБК-Украина рассказывает, сколько кофе можно пить женщинам и мужчинам в день, чтобы не навредить организму.

Сколько кофе можно пить в день?

По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), безопасная доза кофеина для взрослого человека до 400 мг в сутки. Это примерно 3-5 чашек кофе по 200 мл (в зависимости от способа приготовления и сорта зерен).

Мужчины могут употреблять до 400 мг кофеина в сутки, что в эквиваленте составляет:

4 чашки эспрессо,

2 больших американо,

или 5 чашек фильтрованного кофе средней крепости.

Для женщин норма обычно такая же до 400 мг в день, однако во время беременности и грудного вскармливания это количество снижается до 200 мг в сутки. Это связано с тем, что кофеин проходит через плаценту и может влиять на развитие плода.

Также стоит учитывать, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде, энергетиках и некоторых лекарствах.

К чему может привести превышение дневной нормы?

бессонница,

раздражительность,

учащенное сердцебиение,

тремор рук,

проблемы с артериальным давлением.

Оптимально пить кофе в первой половине дня, поскольку употребление после 15:00 может нарушить режим сна. Лучше всего ограничиться 1-2 чашками утром, чтобы получить максимум пользы без вреда для здоровья.

Важно также обращать внимание на индивидуальные особенности: чувствительность к кофеину, наличие хронических заболеваний (в частности сердечно-сосудистых), а также совместимость с приемом лекарств.