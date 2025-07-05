ua en ru
Сб, 05 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Три категории людей, которым не стоит пить растворимый кофе: это потенциально опасно

Суббота 05 июля 2025 08:35
UA EN RU
Три категории людей, которым не стоит пить растворимый кофе: это потенциально опасно Фото: Кому не стоит употреблять растворимый кофе (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Растворимый кофе - удобный вариант для тех, кто хочет быстро получить заряд энергии с утра или во время напряженного рабочего дня. Но врачи предостерегают: этот напиток не так безопасен, как кажется на первый взгляд.

О трех категориях людей, кому нельзя пить растворимый кофе - читайте в материале РБК-Украина.

Чем опасен растворимый кофе?

Одной из главных проблем является наличие в составе напитка химических добавок. При промышленном производстве в растворимый кофе часто добавляют ароматизаторы, стабилизаторы и другие искусственные добавки, чтобы улучшить вкус и продлить срок хранения. В результате он становится не только менее натуральным, но и потенциально вредным, особенно при ежедневном потреблении.

Еще одна опасность - повышенная кислотность растворимого кофе. Такой напиток может раздражать слизистую оболочку желудка, что опасно для людей с гастритом, язвенной болезнью или другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Он часто вызывает изжогу, дискомфорт после еды или даже боль в желудке.

Кроме того, растворимый кофе содержит больше акриламида - вещества, которое образуется во время обжарки кофейных зерен. В высоких дозах акриламид считается потенциально канцерогенным и может негативно влиять на нервную систему.

Кому не стоит пить растворимый кофе?

Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта

Растворимый кофе имеет повышенную кислотность и часто раздражает слизистую оболочку желудка. У людей, страдающих гастритом, язвенной болезнью или синдромом раздраженного кишечника, этот напиток может вызвать обострение симптомов. Вместо этого врачи советуют пить слабый натуральный напиток или полностью отказаться от кофе в пользу травяных настоев.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В растворимом кофе может быть более высокое содержание кофеина, чем в натуральном, особенно если производитель не указывает точную дозу. Это создает дополнительную нагрузку на сердце, повышает артериальное давление и может спровоцировать учащенное сердцебиение. Для людей с гипертонией или проблемами сердца такой напиток - потенциально опасен.

Беременным женщинам и женщинам, которые кормят грудью

Во время беременности важно следить за качеством продуктов и напитков. В растворимом кофе, кроме кофеина, могут содержаться вредные примеси и консерванты. Кофеин также может проникать через плаценту или в грудное молоко, влияя на развитие нервной системы ребенка. Врачи рекомендуют беременным женщинам ограничить или полностью исключить растворимый кофе из своего рациона.

Вас может заинтересовать

В материале использованы следующие источники: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Американская академия питания и диетологии, Минздрав, рекомендации диетологов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кава Здоровое питание Здоровье
Новости
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине