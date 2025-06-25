Что лучше пить утром - кофе или чай? Ответ вас удивит

Выбор между кофе и чаем утром зависит от уровня энергии, давления и чувствительности к кофеину. Кофе действует быстрее, стимулирует мозг и повышает концентрацию, тогда как чай мягче пробуждает и не вызывает резкого подъема давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Real simple .

Польза от употребления кофе

Диетолог Мэдди Паскуариелло рассказал, что заваренный кофе содержит антиоксиданты, включая хлорогеновую кислоту и другие полифенолы. Это соединения, которые защищают организм от повреждения клеток, поглощая свободные радикалы. В частности, это может помочь уменьшить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.

Антиоксиданты в кофе также могут поддерживать здоровье мозга, метаболическую функцию и процессы детоксикации печени.

Даже кофеин в кофе имеет определенные преимущества для здоровья, поскольку он может помочь защитить от воспаления.

Чем полезен чай

Кофеиновые чаи, такие как зеленый и черный, являются любимыми утренними напитками многих людей. Они также могут похвастаться собственным перечнем впечатляющих преимуществ для организма.

Зеленый и черный чаи являются настоящими антиоксидантами, поскольку они богаты катехинами, в частности эпигалокатехина галат (EGCG) в зеленом чае и теафлавины в черном.

Эти антиоксиданты поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, метаболические изменения, гормональный баланс и иммунную устойчивость.

Кроме того, чай обеспечивает мягкий подъем энергии благодаря содержанию L-теанина, который способствует спокойной, сосредоточенной бдительности без нервозности или всплеска кортизола, которые некоторые люди испытывают от кофе.

Что лучше пить утром

В общем, разница между заменой чая на кофе или наоборот не будет иметь большого значения для общего здоровья.

Учитывайте такие факторы, как энергетическая стабильность, настроение, концентрация, пищеварение и качество сна.

Например, если нужен более сильный когнитивный толчок или вы занимаетесь высокоинтенсивной умственной или физической работой утром, кофе может быть именно тем, что вам нужно.

Это потому, что он обеспечивает мгновенный заряд энергии. Это также отличный вариант для тех, кто хорошо усваивает кофеин и не испытывает негативных побочных эффектов, таких как тревога, расстройство пищеварения или нарушение сна.

Вместо этого чай обеспечивает более спокойный и устойчивый заряд энергии. Это может быть лучшим вариантом, если кофе вызывает нервозность или вам трудно пить его натощак.

Если вы склонны просыпаться с тревогой, имеете медленный метаболизм кофеина или работаете над гормональным балансом, здоровьем надпочечников или заживлением кишечника. Чай может быть хорошим вариантом, если вам трудно поддерживать водный баланс только водой.