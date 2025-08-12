Капучино, лате чи макіато: що корисніше для здоров'я та фігури?

Що приховують ваші улюблені кавові напої - капучино, лате чи макіато? Всі вони базуються на еспресо, користь якого доведена наукою. Але деякі інгредієнти можуть кардинально змінити їхній вплив на ваше здоров’я і фігуру.

РБК-Україна , спираючись на наукові дані та статті з авторитетних ресурсів про здоров'я, пояснює ключові відмінності.

Еспресо - корисна основа

Перш за все, варто пам'ятати, що кава сама по собі є корисним напоєм. Масштабні огляди досліджень, як-от опублікований у British Medical Journal, пов'язують помірне споживання кави (3-4 чашки на день) зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, хвороб печінки та деяких видів раку. Це пов'язано з високим вмістом антиоксидантів, зокрема поліфенолів.

Отже, головна відмінність у користі між капучино, лате та макіато полягає не в каві, а в тому, що до неї додають.

Головний фактор - кількість молока

Ключова різниця між цими напоями - це пропорція молока, що безпосередньо впливає на калорійність, вміст жирів та білків.

Макіато

Це, по суті, шот еспресо з кількома краплями молока або молочної піни. Завдяки мінімальній кількості молока, цей напій є найкращим вибором для фігури. Стандартна порція містить всього 10-15 ккал. Він зберігає майже всі переваги чистого еспресо.

Капучино

Це збалансований напій, що складається з рівних частин еспресо, гарячого молока та молочної піни. Середня порція (близько 350 мл) без цукру містить приблизно 70-90 ккал. Це "золота середина" між міцністю та молочністю.

Лате

Містить найбільше молока і найменше піни. Через це він є найбільш калорійним з трійки. Середня порція (350-400 мл) без цукру може містити 120-150 ккал і більше, залежно від жирності молока.

Прихована загроза: цукор та сиропи

Найбільшої шкоди здоров'ю та фігурі завдає не молоко, а доданий цукор та солодкі сиропи.

Як зазначають організації охорони здоров'я, наприклад, American Heart Association, надлишок цукру в раціоні є прямим шляхом до набору ваги, метаболічних порушень та серцевих захворювань.

Велика порція лате з ванільним чи карамельним сиропом може містити 250-400 ккал та 4-6 чайних ложок цукру, що перетворює кавовий напій на повноцінний рідкий десерт.

Що кажуть наукові дослідження?

Дослідження, опубліковане в авторитетному медичному журналі JAMA Internal Medicine, показало, що люди, які п'ють каву (до 5 чашок на день), мають нижчий ризик передчасної смерті.

Важливо, що в дослідженні аналізувалася переважно чорна кава. А от додавання молока не нівелює користь антиоксидантів у каві, але значно збільшує калорійність.

То ж який напій обрати: капучино, лате чи макіато?

Для максимальної користі та мінімуму калорій обирайте макіато. Він найближчий до чистого еспресо.

Для збалансованого смаку - капучино без цукру є чудовим компромісом. Ви отримуєте приємну молочну текстуру, але менше калорій, ніж у лате.

Якщо любите молочний смак, тоді обирайте лате, але просіть приготувати його на знежиреному або рослинному молоці (мигдальному, кокосовому) і, найголовніше, відмовтеся від цукру та сиропів.

Загальне правило просте: найкорисніша кава - та, в якій найменше додатків.