ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Капучино, лате чи макіато: що корисніше для здоров'я та фігури?

Вівторок 12 серпня 2025 17:03
UA EN RU
Капучино, лате чи макіато: що корисніше для здоров'я та фігури? Яка кава корисна для здоров'я - капучино, лате чи макіато (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул

Що приховують ваші улюблені кавові напої - капучино, лате чи макіато? Всі вони базуються на еспресо, користь якого доведена наукою. Але деякі інгредієнти можуть кардинально змінити їхній вплив на ваше здоров’я і фігуру.

РБК-Україна, спираючись на наукові дані та статті з авторитетних ресурсів про здоров'я, пояснює ключові відмінності.

Еспресо - корисна основа

Перш за все, варто пам'ятати, що кава сама по собі є корисним напоєм. Масштабні огляди досліджень, як-от опублікований у British Medical Journal, пов'язують помірне споживання кави (3-4 чашки на день) зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, хвороб печінки та деяких видів раку. Це пов'язано з високим вмістом антиоксидантів, зокрема поліфенолів.

Отже, головна відмінність у користі між капучино, лате та макіато полягає не в каві, а в тому, що до неї додають.

Головний фактор - кількість молока

Ключова різниця між цими напоями - це пропорція молока, що безпосередньо впливає на калорійність, вміст жирів та білків.

Макіато

Це, по суті, шот еспресо з кількома краплями молока або молочної піни. Завдяки мінімальній кількості молока, цей напій є найкращим вибором для фігури. Стандартна порція містить всього 10-15 ккал. Він зберігає майже всі переваги чистого еспресо.

Капучино

Це збалансований напій, що складається з рівних частин еспресо, гарячого молока та молочної піни. Середня порція (близько 350 мл) без цукру містить приблизно 70-90 ккал. Це "золота середина" між міцністю та молочністю.

Лате

Містить найбільше молока і найменше піни. Через це він є найбільш калорійним з трійки. Середня порція (350-400 мл) без цукру може містити 120-150 ккал і більше, залежно від жирності молока.

Прихована загроза: цукор та сиропи

Найбільшої шкоди здоров'ю та фігурі завдає не молоко, а доданий цукор та солодкі сиропи.

Як зазначають організації охорони здоров'я, наприклад, American Heart Association, надлишок цукру в раціоні є прямим шляхом до набору ваги, метаболічних порушень та серцевих захворювань.

Велика порція лате з ванільним чи карамельним сиропом може містити 250-400 ккал та 4-6 чайних ложок цукру, що перетворює кавовий напій на повноцінний рідкий десерт.

Що кажуть наукові дослідження?

Дослідження, опубліковане в авторитетному медичному журналі JAMA Internal Medicine, показало, що люди, які п'ють каву (до 5 чашок на день), мають нижчий ризик передчасної смерті.

Важливо, що в дослідженні аналізувалася переважно чорна кава. А от додавання молока не нівелює користь антиоксидантів у каві, але значно збільшує калорійність.

То ж який напій обрати: капучино, лате чи макіато?

Для максимальної користі та мінімуму калорій обирайте макіато. Він найближчий до чистого еспресо.

Для збалансованого смаку - капучино без цукру є чудовим компромісом. Ви отримуєте приємну молочну текстуру, але менше калорій, ніж у лате.

Якщо любите молочний смак, тоді обирайте лате, але просіть приготувати його на знежиреному або рослинному молоці (мигдальному, кокосовому) і, найголовніше, відмовтеся від цукру та сиропів.

Загальне правило просте: найкорисніша кава - та, в якій найменше додатків.

Вас може зацікавити:

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кава Здоров'я Напої
Новини
ЗСУ спростували чутки про прорив росіян біля Покровська та Добропілля
ЗСУ спростували чутки про прорив росіян біля Покровська та Добропілля
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа