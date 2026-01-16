Каникулы, дистанционка или офлайн? Как будут работать школы в Киеве и разных городах

В некоторых городах Украины отреагировали на решение правительства и рекомендации МОН насчет временного прекращения обучения в школах и других учебных заведениях в очной форме.

Подробнее о позиции МОН, а также ситуации в Киеве и других городах, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Неотложные решения в образовании: позиция МОН

В четверг, 15 января, в пресс-службе Министерства образования и науки Украины рассказали о "неотложных решениях в образовательном процессе до 1 февраля 2026 года".

Украинцам сообщили, что правительство приняло решение насчет временного прекращения образовательного процесса в очной форме в заведениях:

дошкольного образования;

общего среднего образования;

профессиональногоо бразования;

профессионального предвысшего образования;

высшего образования.

"Из-за последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня военного и техногенного характера в электроэнергетических системах, вызванных ракетно-дронными атаками РФ", - объяснили в МОН.

Так, областным государственным (военным) администрациям и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти "нужно безотлагательно принять меры":

с учетом решений соответствующих комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций;

в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

Речь идет про "безотлагательную проработку целесообразности":

либо перехода на дистанционную форму обучения;

либо продолжения / введения зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

Что известно о работе школ в Киеве

В МОН вчера сообщили, что Киевской городской государственной (военной) администрации рекомендовано ввести продление или установление зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

"В Киеве решение не распространяется на учреждения дошкольного образования - режим их работы определяется с учетом ситуации на месте", - добавили в министерстве.

Сегодня, 16 января, спикер Киевской городской военной администрации (КГВА) Екатерина Поп в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини" напомнила, что после вражеских атак и ликвидации их последствий "в энергетике действует режим чрезвычайной ситуации".

При этом больше всего пострадали, по ее словам, именно столица и Киевская область.

Представительница КГВА отметила, что решения насчет возможных изменений в образовательном процессе "являются вынужденными".

"Как уже заявил Лисовой, который является министром профильным (министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, - Ред.), высшие учебные заведения, все учреждения профессионально-технического образования, которые находятся в Киеве, будут переведены в режим дистанционного обучения", - сообщила Поп.

Между тем решение насчет школ, по ее словам, должен принять "департамент на месте".

"И процесс, вероятно, будет остановлен. Или переведен на дистанционный график", - признала спикер КГВА.

В то же время она отметила, что в этом вопросе есть своя специфика.

"Потому что большинство школ пока что используются параллельно как Пункты несокрушимости. Поэтому, возможно, там условия и для пребывания деток являются неплохими. Однако если решение будет принято, и уже об этом заявили, то до 1 февраля, в принципе, этот процесс будет дистанционным или будут каникулы", - подытожила Поп.

Что известно о работе школ в Одессе

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Юлия Филлер сообщила, что "учебные заведения города работают в обычном режиме и готовы принимать детей".

"Действительно, после обстрелов и повреждения энергетической системы, в некоторых регионах страны возникла необходимость пересмотреть режим работы учреждений. В нашем регионе ситуация с безопасностью позволяет продолжать очный режим работы", - объяснила она в своем Facebook.

Публикация Филлер утром 16 января (скриншот: facebook.com/JanaJanochks)

Несколько позже и.о. Одесского городского главы Игорь Коваль подтвердил, что в учреждениях дошкольного и общего среднего образования Одессы образовательный процесс продолжается без изменений - в формате очного обучения.

Соответствующее решение приняла городская Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (учитывая постановление правительства Украины и текущую ситуацию с безопасностью и энергетической ситуацией в городе).

"В случае ухудшения ситуации будет оперативная реакция и принято отдельное решение", - отметил глава города.

Что известно о работе школ в Запорожье

Глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил, что область "продолжает развитие безопасного офлайн-образования".

"Несмотря на военные вызовы, наш долг - обеспечить детям возможность получать качественное образование в максимально безопасных условиях. Делаем для этого все возможное - даже сейчас, когда большинство украинских детей на дистанционке или на каникулах, запорожские школьники учатся офлайн", - рассказал чиновник.

Он напомнил также, что в рамках предоставления безопасного офлайн-образования:

сегодня открывается 18-я подземная школа;

за последний год более 10 000 детей вернулись к офлайн-обучению в безопасных подземных пространствах.

"Наша цель - обеспечить как можно больше детей - и школьного, и дошкольного возраста - безопасными условиями для обучения. Запорожье живет", - подчеркнул Федоров.