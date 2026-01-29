ua en ru
Каникулы продлят? Кто должен принять решение по школам Киева

Четверг 29 января 2026 00:00
Каникулы продлят? Кто должен принять решение по школам Киева Иллюстративное фото: из-за сложной ситуации с энергетикой дети до сих пор на каникулах (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В школах столицы каникулы продлятся до 1 февраля из-за сложной ситуации с энергетикой, однако в дальнейшем решение о формате обучения будет принимать Совет обороны Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министра энергетики и вице-премьера Дениса Шмыгаля.

По его словам, сегодня было проведено очередное заседание Штаба Минэнерго на котором обсуждали, в частности, образовательный процесс в Киеве. Как говорит Шмыгаль, некоторые учебные заведения столицы сейчас работают в режиме Пунктов несокрушимости.

"Поэтому окончательное решение относительно формата обучения должен принять Совет обороны города Киева", - говорится в пресс-службе министра.

Как известно, недавно Россия усилила удары по энергетике Украины на фоне мирных переговоров и Киев не стал исключением. Из-за этого десятки тысяч жителей города ощутили на себе блэкауты, проблемы с отоплением, водой и тому подобное.

Например, накануне сообщалось, что из-за повреждения инфраструктуры врагом 737 жилых домов в Киеве пока остались без тепла, самая сложная ситуация наблюдается на Троещине.

Новые реалии повлиять также и на образовательный процесс, поэтому еще несколько недель назад местные власти решили продлить каникулы в школах Киева до 1 февраля.

РБК-Украина писало, что зимние каникулы 2025-2026 в школах Украины будут начинаться в разные даты, поскольку каждое заведение самостоятельно определяет график с учетом безопасности и учебной нагрузки.

Кабмин рекомендовал период с конца декабря до середины января, но сообщалось, что школы могут корректировать даты, главное требование - не менее 30 дней каникул в год.

Киев Денис Шмыгаль Школа
