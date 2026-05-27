Канада отказывается от самолетов разведки США: чем собирается заменить
Канада решила приобрести шведские самолеты радиолокационного обнаружения вместо американских аналогов от компании Boeing. Оттава стремится существенно уменьшить военную зависимость от Соединенных Штатов на фоне политического напряжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Премьер-министр Канады Марк Карни официально подтвердил, что страна закупит флот самолетов GlobalEye от шведской компании Saab. Ранее канадцы рассматривали модель E-7 Wedgetail от Boeing. Однако американский проект столкнулся с задержками, а смета самолета постоянно росла.
Карни объяснил решение желанием диверсифицировать оборонные закупки. По его словам, США угрожали аннексией Канады и это заставило Оттаву искать новых партнеров.
Шведская система базируется на самолете Bombardier Global 6500, а это канадская разработка. Поэтому, такой выбор поддержит местного производителя.
Цифры и факты о новом соглашении
Ранее армия озвучивала потребность в шести единицах. Глава правительства пока не назвал точную стоимость контракта.
"Благодаря набору передовых датчиков и систем миссии, GlobalEye от Saab станет ключевым ресурсом для канадских вооруженных сил для обнаружения и сдерживания угроз по всей Арктике", - заявил Карни во время выступления на конференции в Оттаве.
Для Швеции это большая победа. Компания Saab обещает инвестировать в канадские исследования.
"GlobalEye уже создает рабочие места в Канаде и сотрудничает с канадской цепочкой поставок. Это решение еще больше сближает наши две страны", - написал шведский премьер Ульф Кристерссон в соцсетях.
Кроме того, ранее оборона Арктики зависела от Вашингтона, а теперь Оттава берет ответственность на себя. Речь идет о 4,4 миллиона квадратных километров территории, за которой следует присматривать.
Под вопросом оказалась крупная сделка с Lockheed-Martin. Канада планировала купить 88 истребителей F-35. Теперь правительство изучает возможность сократить заказ. Вместо них могут приобрести шведские Gripen.
Почему США становятся менее надежным партнером
Напомним, в прошлом году Дональд Трамп еще до своей инаугурации заявлял о том, что он хочет сделать Канаду 51-м штатом США. По его мнению, граница между странами является "искусственной".
Но особенно сильно отношения между соседями ухудшились после того, как Трампу не понравились отношения между Канадой и Китаем. Вашингтон угрожал ввести 100% тарифы на канадский импорт. Это разозлило Оттаву. Карни приказал проверить целесообразность других контрактов.
Также Трамп отозвал направленное Карни приглашение вступить в Совет мира. Причина такого решения не раскрывается.