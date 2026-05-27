Канада відмовляється від літаків розвідки США: чим збирається замінити

Канада вирішила придбати шведські літаки радіолокаційного виявлення замість американських аналогів від компанії Boeing. Оттава прагне суттєво зменшити військову залежність від Сполучених Штатів на тлі політичної напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera .

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні офіційно підтвердив, що країна закупить флот літаків GlobalEye від шведської компанії Saab. Раніше канадці розглядали модель E-7 Wedgetail від Boeing. Однак американський проєкт зіткнувся із затримками, а кошторис літака постійно зростав.

Карні пояснив рішення бажанням диверсифікувати оборонні закупівлі. За його словами, США погрожували анексією Канади й це змусило Оттаву шукати нових партнерів.

Шведська система базується на літаку Bombardier Global 6500, а це канадська розробка. Тож, такий вибір підтримає місцевого виробника.

Цифри та факти про нову угоду

Раніше армія озвучувала потребу в шести одиницях. Глава уряду поки не назвав точну вартість контракту.

"Завдяки набору передових датчиків та систем місії, GlobalEye від Saab стане ключовим ресурсом для канадських збройних сил для виявлення та стримування загроз по всій Арктиці", – заявив Карні під час виступу на конференції в Оттаві.

Для Швеції це велика перемога. Компанія Saab обіцяє інвестувати в канадські дослідження.

"GlobalEye вже створює робочі місця в Канаді та співпрацює з канадським ланцюгом постачання. Це рішення ще більше зближує наші дві країни", - написав шведський прем'єр Ульф Крістерссон у соцмережах.

Крім того, раніше оборона Арктики залежала від Вашингтона, а тепер Оттава бере відповідальність на себе. Йдеться про 4,4 мільйона квадратних кілометрів території, за якою слід наглядати.

Під питанням опинилася велика угода з Lockheed-Martin. Канада планувала купити 88 винищувачів F-35. Тепер уряд вивчає можливість скоротити замовлення. Замість них можуть придбати шведські Gripen.