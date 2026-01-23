ua en ru
Из-за личного конфликта? Трамп отозвал приглашение в Совет мира для Канады

Пятница 23 января 2026 08:35
Из-за личного конфликта? Трамп отозвал приглашение в Совет мира для Канады Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп объявил, что отозвал направленное премьер-министру Канады Марку Карни приглашение вступить в Совет мира. Причина такого решения не раскрывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Socіal.

"Дорогой премьер-министр Карни: пусть это письмо свидетельствует, что Совет мира отзывает приглашение вам, касающееся вступления Канады", - написал Трамп.

Отмечается, что отношения между Трампом и Карни стали напряженные на фоне торговых споров: в прошлом году Трамп неоднократно угрожал сделать Канаду 51-м штатом США, а на недавнем форуме в Давосе раскритиковал страну, говоря, что Канада существует благодаря США.

Что известно о Совете мира

Напомним, вчера, 22 января, президент США Дональд Трамп провел церемонию создания Совета мира, на которую пришли представители менее 20 стран. Среди них не было ни одного крупного западного союзника Вашингтона.

Примечательно, что общее число участников Совета мира Трампа оказалось меньше объявленного количества из около 35 человек, о которых говорили ранее в администрации президента США. Отмечалось, что временное членство стран в Совете мира действует 3 года, и является бесплатным. Страны, которые стремятся к постоянному членству, должны внести по 1 млрд долларов.

Известно, что Трамп пригласил в Совет мира и Украину. По словам президента Владимира Зеленского, украинские дипломаты сейчас прорабатывают приглашение, но, отметил глава государства, "сложно представить участие Украины в Совете с РФ и Беларусью.

Больше деталей - в материале РБК-Украина "Членский взнос - миллиард долларов. Зачем Трампу Совет мира и приглашена ли Украина".

