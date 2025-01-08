Троллинг о 51-м штате. Зачем Трамп заговорил о "присоединении Канады" и реально ли это

Избранный президент США Дональд Трамп уже открыто говорит не только о желании сделать Канаду 51-м штатом, но и о том, что готов применить силу. Правда, пока только экономическую.

О том, зачем Трампу "присоединение Канады", в чем на самом деле его стратегия по отношению к соседу и как далеко зайдут угрозы, - в материале РБК-Украина .

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Трамп и Канада: о чем говорит следующий президент США

В своих амбициях в отношении соседней страны Трамп переходит границы в прямом и переносном смыслах. Он часто критикует канадские власти, говорит о планах сделать ее 51-м штатом и даже публикует провокационные картинки, например, с загадочным собой и канадским флагом на вершине горы.

Неприкрытый троллинг премьер-министра Джастина Трюдо начался после победы на выборах. Трамп обвиняет его в неспособности решать вопросы торговли и иммиграции, угрожает ввести 25%-ые пошлины на товары, а после встречи в Мар-а-Лаго начал называть "губернатором Великого штата Канада".

В рождественском поздравлении он обратился к Трюдо и снова предложил присоединиться к США, чтобы сократить налоги более чем на 60%. Нападки продолжились и после заявления канадского премьера об отставке с должности лидера правящей Либеральной партии. Хотя еще несколько месяцев тот будет возглавлять правительство.

На вчерашней пресс-конференции один из журналистов задал вопрос, планирует ли 47-й президент США применять военную силу, чтобы присоединить Канаду.

"Нет, экономическую силу. Потому что Канада и США - это действительно было бы нечто. Вы избавитесь от искусственно проведенной границы, это будет гораздо лучше и для национальной безопасности", - ответил Трамп.

Фото: Дональд Трамп постоянно троллит Джастина Трюдо, называя губернатором и призывая присоединиться к США (Getty Images)

Он также раскритиковал американские расходы на "заботу о Канаде". По его словам, США страдают из-за торгового дефицита, им не нужны канадские лесоматериалы, и лучше было бы, если "20% наших машин производили не в Канаде, а Детройте".

Кроме того, Трамп заявил, что пригрозил Трюдо прекратить субсидирование. Как он утверждает, канадский премьер ответил, что в таком случае Канада якобы распадется. "Они должны быть штатом", - резюмировал избранный президент.

Сегодня он опубликовал в Instagram карту США и Канады в цветах американского флага.

Как на слова о присоединении реагируют в Канаде

Слова Трампа о желании канадцев присоединиться к США, как обычно, преувеличены. Согласно декабрьскому опросу Research Co., доля сторонников этой идеи не настолько высока.

В онлайн-исследовании репрезентативной национальной выборки 26% канадцев согласились с тем, что их страна может выиграть от статуса 51-го штата. Но тенденция такова, что доля сторонников за последний год выросла на 8%.

Больше всего идея популярна в провинции Альберта - 30%, далее идут Саскачеван, Манитоба и Онтарио - по 19%, Квебек - 24%, Атлантическая Канада - 24% и Британская Колумбия - 18%.

"Привлекательность присоединения к Соединенным Штатам сильно различается в зависимости от возраста. В то время как всего 10% канадцев в возрасте 55 лет и старше видят плюсы, эта доля возрастает до 27% среди тех, кому от 35 до 54 лет, и до 40% среди тех, кому от 18 до 34 лет", - отметил президент Research Co. Марио Кансеко.

Реагируя на пресс-конференцию Трампа канадский премьер Джастин Трюдо разместил пост с заявлением, что "нет ни единого шанса" на то, что Канада станет частью США. Миллиардер Илон Маск, которого называют влиятельным членом команды Трампа, ретвитнул его с подписью "Девочка, ты больше не губернатор Канады, потому неважно, что ты говоришь", имея в виду, что уже весной Канада может получить нового премьер-министра.

Фото: троллинг канадских властей Трамп сопровождает мэмами (скрин поста в Truth Social)

Лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр, который имеет довольно высокие шансы возглавить правительство после осенних выборов, резко ответил Трампу.

"Канада никогда не будет 51-м штатом. Точка. Мы великая и независимая страна", - написал он в социальной сети X.

Этот повод он также использовал, как возможность представить свое видение Канады.

"Мы лучшие друзья США... Когда я стану премьером, мы восстановим нашу армию и вернем контроль над границей, чтобы обезопасить и Канаду, и США. Мы вернем контроль над нашей Арктикой, чтобы не допустить Россию и Китай. Мы сократим налоги, сократим бюрократическую волокиту и быстро дадим зеленый свет крупным ресурсным проектам, чтобы вернуть зарплаты и производство в нашу страну", - добавил он.

Имперские амбиции? Как США готовили вторжение в XX веке

Тем временем может показаться, что пранк с присоединением Канады, выходит из-под контроля, по крайней мере в американских медиа. Консервативный политический комментатор и ведущий телеканала Fox News Джесси Уотерс заявил о желании вторгнуться в соседнюю страну.

"Канада... тот факт, что они не хотят, чтобы мы их захватили, вызывает у меня желание вторгнуться. Я хочу утолить свою империалистическую жажду", - заявил он в эфире.

Абсурдные на первый взгляд амбиции имеют под собой историческую основу. Отношения между США и Канадой не всегда были сладкими, как кленовый сироп. Стоит вспомнить хотя бы 1812 год, когда войска британской канадской колонии вошли в Вашингтон и сожгли Белый дом. После чего враждебность переросла в серию споров о том, где именно должна проходить граница.

Большая часть этих стычек имела комичные названия. Например, "война лесорубов", которая длилась с 1838 по 1839 год за право рубить леса между Мэном и Нью-Брансуиком. Американский Конгресс даже санкционировал переброску 50 000 военных на север, и в ходе соглашения был увеличен размер штата Мэн.

Спустя 20 лет, в 1859 году, спор о застреленной канадской свинье на огороде американского фермера привела к появлению линкора USS Massachusetts возле островов Сан-Хуан у побережья штата Вашингтон. Губернатор канадского Ванкувера отдал приказ на атаку, но контр-адмирал Королевского флота Роберт Бейнс отказался и назвал глупым вовлечение двух наций в "свиную войну". Обе стороны отступили, позже Канада получила право формировать свое правительство (оставаясь в составе Британской империи), а границу на том участке утвердили в 1870 году.

После Первой мировой войны, которая возвысила США, в 1919 году канадское военное руководство решило оценить готовность к еще одной мировой войне и поручило офицеру Бастеру Брауну разработать план вторжения в Штаты. В результате появилась Схема обороны №1, которая предполагала упреждающую атаку с пяти сторон "летучими колоннами", с захватом Мэна и городов Портленд, Фарго, Ниагара и Олбани.

Американские военные планировщики опасались, что Великобритания, недовольная возросшей мощью США, может начать вторжение из Канады, внешняя политика которой еще находилась под британским контролем. Они согласились, что лучшей защитой станет наступление и попросили разработать план вторжения в Канаду.

Фото: американский план вторжения в Канаду, разработанный в 1930 году (Princeton Architectural Press)

В результате появился War Plan Red - план поражения Британии на территории Канады, который похож на зеркальное отражение Схемы обороны №1. Он предполагал морскую блокаду Галифакса, атаки из Детройта и Олбани для захвата Торонто и Монреаля, из Беллингхэма для - захвата Ванкувера, из Бостона - для захвата Галифакса. Одновременно войска должны были захватить Ниагарский водопад и отключить канадскую энергосистему. В разработке плана участвовал сторонник нацистов Чарльз Линдберг, который рекомендовал использовать химическое оружие.

War Plan Red не претендовал на легкую победу, в докладе отмечена способность канадцев сражаться до конца. Затем Конгресс потратил 57 млн долларов на обновленную версию плана со строительством трех "гражданских аэропортов" на границе. После выяснилось, что в действительности они были военными и эта история оказалась на первой странице номера The New York Times от 1 мая 1935 года.

Хочет ли Трамп "присоединения Канады" и чего ждать дальше

Тактика Дональда Трампа в отношении Канады вряд ли связана с реальными претензиями на то, чтобы сделать ее 51-м штатом. Как пишет The Washington Post, тренировка его имперских инстинктов вписывается в логику первого срока, когда он стремился продвигать интересы США, не обращая внимания на деликатность вопросов границ и международных отношений.

Подобные комментарии - о Канаде, Гренландии и Панамском канале - являются частью более широкой стратегии и связующей нитью перед всеобъемлющей миссией использовать все рычаги, чтобы обеспечить противодействие России и Китаю, заявили WP в команде Трампа.

Однако эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев объясняет поведение избранного президента по отношению к Канаде куда проще.

"Это точно не империалистические амбиции. Это отчасти троллинг и отчасти классическая трамповская манера ведения переговоров. Наравне с заявлениями о Канаде и 51-м штате он много говорил о том, что хочет дополнительных тарифов с канадцев. Он хочет зарабатывать на этих отношениях и давать защиту не просто так", - рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Собственно, о "присоединении" он заговорил после того, как понял, что его предложения по тарифам и увеличению расходов Канады на оборону не находят отклика.

"Если вы понимаете, что ваша просьба будет отклонена, нужно предложить еще что-то более радикальное, и тогда ваше первое предложение будет выглядеть как разумный компромисс. То есть Трамп идет по тем стратегиям, которые пропагандирует в собственных книгах и публичных выступлениях", - объяснил собеседник.

Идея присоединить Канаду имеет некоторую поддержку в США, но обсуждается лишь в маргинальных политических кругах. "Она не имеет общенациональной поддержки. Конечно, сейчас ее раскрутят, о ней будут говорить трамписты. Однако, поверьте, реально нормальных общественных дебатов не было", - подчеркнул Краев.

Что касается ведущего Fox News Джесси Уотерса, то его слова о вторжении точно не являются маркером какой-либо адекватной доли общественного мнения. Здесь скорее телеканал таким путем пытается понравиться Трампу и сделать все, чтобы он снова ходил на эфиры.

Насколько далеко может зайти такая политика в отношении Канады зависит от того, как сильно Трамп желает на этом заработать.

"Заработать он хочет сильно, поэтому продолжит качать тему с 51-м штатом. Будет много провокаций, мы услышим еще много резких заявлений от него. Но я не думаю, что дойдет к применению какой-либо силы вообще. Максимум, чего можно ждать, - это пошлины на канадские товары, которые он обещает", - добавил эксперт.

При подготовке текста использовались: заявления Дональда Трампа, его социальные сети, заявление премьера Канады Джастина Трюдо, лидера Консервативной партии Пьера Пуальевра, публикации Politico, The Washington Post, данные опроса Research Co., комментарий эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева.