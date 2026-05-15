Из-за сепаратизма Альберты премьер Канады напомнил, где ей лучше, и пообещал нефтепровод

Лучшее место для Альберты - это бесспорно Канада, заявил премьер страны Марк Карни, после того, как суд отклонил петицию жителей провинции об отделении от Канады. А еще Карни намекнул, что государство запустит новый нефтепровод, что обогатит местных и улучшит условия в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC и The Wall Street Journal .

Канадский премьер представил стратегию ускоренного развития электросетей. Теперь Канада сделает ставку на турбины, работающие на природном газе, а это радикальный отход от прежнего курса.

Предыдущая либеральная программа фокусировалась исключительно на декарбонизации. Такой подход вызвал яростное сопротивление в западных провинциях. Альберта и Саскачеван имеют огромные запасы ископаемого топлива и они годами требовали права на развитие своей экономики.

Уже сегодня Марк Карни и премьер Альберты Даниэль Смит должны объявить о совместном решении. Стороны договорились о специальном режиме промышленных цен на углерод. Это решение открывает путь для масштабного проекта построения нефтепровода.

Федеральное правительство готово оказать поддержку для транспортировки сырой нефти. Однако премьер подчеркнул, что это не означает окончательного одобрения.

Существует несколько жестких условий для запуска трубопровода: полная поддержка со стороны частного сектора и строгий режим ценообразования на промышленные выбросы в провинции.

Вынужденный "пряник" от Оттавы

Такие громкие обещания Карни сделал на фоне попыток провинции отделиться или хотя бы стать полноценной автономией. На днях судья отклонил петицию, которая собрала необходимое количество голосов, о проведении такого голосования. Он постановил, что документ не соответствует закону, а права коренных народов были проигнорированы.

Премьер Альберты Даниэль Смит назвала решение суда "антидемократическим" и готовит апелляцию. Марк Карни ответил на это четким напоминанием о юридических стандартах.

"Моя роль и роль федерального правительства заключается в том, чтобы практиковать кооперативный федерализм, сотрудничать с провинциями, территориями и коренными канадцами, чтобы достичь успехов в интересах всех канадцев. Именно это мы делаем с провинцией Альберта", - заявил премьер-министр.

Карни подчеркнул, что по закону, именно Палата общин должна решать, является ли вопрос в бюллетене понятным.

Также депутаты должны оценить, проголосовало ли за выход "убедительное большинство". Порога в 50 процентов плюс один голос теперь недостаточно. Этот стандарт ввели после того, как Квебек едва не покинул состав федерации в 1995 году.

"Как человек, который вырос в Альберте, я горжусь тем, что я ее житель. Я твердо считаю, что лучшее место для Альберты - это Канада, Канада, которая работает, и именно к этому мы стремимся. Мы достигаем прогресса в интересах всех альбертян, мы делаем всю Канаду сильнее", - резюмировал Карни.