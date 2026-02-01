ua en ru
Трамп "присоединил" Гренландию, Канаду и Венесуэлу к США на закрытом ужине с "элитой"

Воскресенье 01 февраля 2026 23:54
Трамп "присоединил" Гренландию, Канаду и Венесуэлу к США на закрытом ужине с "элитой" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Глава Белого дома Дональд Трамп накануне выступил с речью на элитном ужине Alfalfa Club в Вашингтоне, где пошутил о "новых Штатах США" - Канаде, Венесуэле и Гренандии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание пишет, что Трамп, находясь среди политиков, бизнесменов и представителей элиты сделал серию неоднозначных шуток, которые привлекли внимание как союзников, так и критиков.

Так, Трамп в шутку заявил, что планирует "купить" Гренландию и сделать ее 52-м штатом США.

"Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы ее купим", - заявил он.

"Я никогда не собирался сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м", - сказал в шутку президент США.

Шутка вызвала неоднозначную реакцию в зале - некоторые присутствующие смеялись, но в целом в зале царила тишина и паузы, что свидетельствует о сложности восприятия таких заявлений среди влиятельной аудитории.

Это уже не первый раз, когда Трамп использует гиперболизированные заявления по территориальным вопросам: ранее он неоднократно выражал интерес к Гренландии и шутил о статусе Канады, хотя серьезных шагов в этом направлении не делал.

Кроме этого, глава Белого дома сделал ряд традиционных для него шуток о политических оппонентах, а также прокомментировал намерение судиться с новоназначенным председателем Федеральной резервной системы, добавив, что это тоже было сказано в шутку.

Событие произошло на фоне напряженной политической атмосферы в США: за последнюю неделю администрация Трампа сталкивалась с критикой из-за ареста журналиста, публикации миллионов документов по делу Джеффри Эпштейна и других острых вопросов общественно-политической повестки.

Напомним, 1 февраля Трамп заявил, что рамочное соглашение о покупке Гренландии Соединенными Штатами якобы уже почти согласовано. Однако ранее министр экономики Гренландии Наая Натаниэльсен фактически опровергла заявления Белого дома относительно сделки, заявив, что ее не существует, и сперва нужно начать диалог.

Отметим, что еще 20 января Трамп обнародовал в соцсетях изображение, на котором Гренландия, Канада и Венесуэла закрашены флагом США.

