Ценовой потолок для российской нефти может измениться: как работает механизм

Ценовой потолок на российскую нефть, одобренный ЕС, будет пересматриваться каждые три месяца. Он может как увеличиваться, так и снижаться в зависимости от мировых нефтяных цен.

На ближайшие три месяца "потолок" составит 47,6 долларов за баррель. Это несколько ниже, чем ожидалось ранее.

В первоначальном проекте санкционного пакета граничную цену предлагалось снизить с 60 до 45 долларов за баррель. Но в окончательном варианте меру смягчили, установив что "потолок" будет устанавливаться исходя из средней цены нефти за последние 3 месяца, минус 15%.

Таким образом, если цены на нефть осенью будут расти, то и ценовой потолок поднимется. Если упадут - соответственно граничная цена снизится.

Вероятность повышения ценового потолка осенью есть, и это серьезная угроза, заявили РБК-Украина в организации Razom We Stand, которая анализирует процессы прекращения финансирования военного потенциала РФ.

"Новый "динамический" механизм установления ценового потолка, хоть и выглядит технически сложнее, создает риск политической разморозки ограничений. Если мировые цены на нефть вырастут, Брюссель может допустить увеличение потолка, чтобы не провоцировать дефицит. И это пойдет на руку Кремлю, потому что означает фактическую легализацию завышенных доходов, которые Россия и так получает, нарушая нынешний потолок", - считают в RWS.

Как работает ценовой потолок

Ценовой потолок на российскую нефть устанавливает максимальную цену, по которой страны могут покупать ее у России. Транспортные и страховые компании не смогут оказывать свои услуги для сделок, где цена нефти выше граничной.

Для того чтоб сохранять экспорт нефти Россия может или снижать цену нефти или использовать так называемый, теневой флот. Это могут быть старые танкеры, которые не подлежат строгому контролю, танкеры зарегистрированные в странах с более мягкими правилами для перевозок, такими как Панама или Либерия. Для перевозок нефти РФ использует танкерный флот Греции, Мальты, Кипра.

Но доступ к теневому флоту у РФ усложнится. Санкции 18-го пакета расширены дополнительно на десятки судов, которые оказывают такие услуги, и на несколько компаний, которые управляют им.

"Россия уже вынуждена лавировать между скидками и теневыми схемами, и оба варианта становятся более дорогими. Если санкционное давление усилится, она либо будет расширять теневой флот, что дорого и рискованно из-за санкций на суда и капитанов, либо снижать цену", - считают в RWS.

Но если усилить вторичные санкции и мониторинг путей обхода уже действующих, то снижение доходов для РФ будет значительно ощутимее, отметили в компании.