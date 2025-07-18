Российские банки, нефть и "Северный поток": что затронет 18 пакет санкций ЕС

Страны-члены ЕС договорились ввести новый санкций против России. Он включает сниженный потолок цен на российскую нефть и ряд новых финансовых и торговых мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Пакет мер, ставший 18-м для блока после полномасштабного вторжения Москвы в Украину, предусматривает отключение еще 22 российских банков от международной платежной системы SWIFT и полный запрет на проведение транзакций.

Ключевое ограничение

Ключевым элементом пакета, одобренного послами ЕС, является новый динамический механизм ограничения цен на нефть, который установит потолок на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти.

По данным дипломатических источников, это означает, что цена теперь будет снижена с 60 до примерно 47,60 долларов за баррель и будет пересматриваться каждые шесть месяцев для адаптации к изменениям рыночных цен.

Новый пакет добавляет 105 новых позиций в списке судов так называемого российского "теневого флота", который Москва использовала для обхода ценового ограничения. Теперь число запрещенных судов превышает 400.

"Серные потоки"

Пакет санкций также включает новый запрет на транзакции, связанные с газопроводами "Северный поток-1" и "Северный поток-2", которые не эксплуатируются с 2022 года, чтобы предотвратить техническое обслуживание, эксплуатацию или любое будущее использование этих трубопроводов.

Новые санкции еще больше ограничивают доступ Москвы к технологиям двойного назначения, поскольку в список добавлено 26 новых организаций, осуществляющих поставки для российского военно-промышленного комплекса.

По данным дипломатических источников, в их число входят 11 компаний из третьих стран: семь из Китая, в том числе три в Гонконге и четыре в Турции.

Запрет покупать нефтепродукты в Индии

Пакет также предусматривает введение ограничений на российскую нефть, переработанную в третьих странах. Крупный нефтеперерабатывающий завод в Индии, частично принадлежащий российской государственной нефтяной компании ПАО "Роснефть", также попал в черный список.

Как отмечает Bloomberg, Европа импортирует топливо из Индии, а эта азиатская страна закупает большие объемы российской нефти, поэтому важно понимать, как будут применяться и контролироваться ограничения.