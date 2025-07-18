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ЕС снизил потолок цены на российскую нефть до 47,6 долларов: как отреагировали рынки

Украина, Пятница 18 июля 2025 10:46
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ЕС снизил потолок цены на российскую нефть до 47,6 долларов: как отреагировали рынки Фото: Цены на нефть проигнорировали новый потолок на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли менее чем на 1% после того, как Европейский Союз согласился на снижение предельной цены на российскую сырую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель, а цена на нефть марки West Texas Intermediate превысила 68 долларов.

На цены также повлияли данные о том, что экономика США выдерживает испытание временем, несмотря на последствия торговой войны, инициированной Вашингтоном. Сильные данные из США ослабили опасения относительно крупнейшей экономики мира, способствуя росту настроений на риск и росту мирового фондового рынка.

Новый пакет

Страны-члены ЕС согласовали 18-й пакет санкций против Москвы, включая ограничение нижнего предела на российскую нефть, сообщила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Лимит будет установлен на 15 долларов за баррель ниже рыночных цен и будет автоматически пересматриваться не реже двух раз в год в зависимости от рыночных цен.

Пакте также включает введение ограничений на российскую нефть, переработанную в третьих странах. Крупный нефтеперерабатывающий завод в Индии, частично принадлежащий российской государственной нефтяной компании "Роснефть", также попал в черный список.

После вторжения России на Украину в 2022 году ЕС согласился на ряд волн санкций, включая ограничение, которое призвано сократить доходы Москвы от продажи энергоносителей, одновременно стремясь сохранить эти потоки на мировом рынке и избежать резкого роста цен.

Дипломаты сообщили агентству Reuters, что пакет санкций снизит установленный G7 предельный уровень цен на российскую сырую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель.

В ожидании санкций США

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп также пригрозил ужесточить финансовые санкции в отношении российских энергоносителей, в том числе в отношении стран, покупающих российскую нефть, таких как Индия и Китай.

Индия уже заявила, что без проблем откажется от покупок российской нефти в случае вторичных санкций США.

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