Канада, Британия и Япония могут дать Украине "репарационные кредиты", - еврокомиссар

Евросоюз, Четверг 13 ноября 2025 20:22
Канада, Британия и Япония могут дать Украине "репарационные кредиты", - еврокомиссар Фото: еврокомиссар Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Канада и Великобритания готовы последовать примеру Европейского Союза и предоставить Украине "репарационные кредиты" за счет замороженных активов России. Также в этом может принять участие Япония.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление европейского комиссара Валдиса Домбровскиса, которого цитирует The Guardian.

По словам еврокомиссара, Великобритания и Канада рассматривают возможность пойти навстречу Украине и "воссоздать подход, подобный репарационным кредитам, связанный с иммобилизованными российскими активами на их территориях". Фактически, это будет тот самый "репарационный кредит" под залог активов России.

"Мы также поддерживаем связь, например, с японскими властями по этому же вопросу", - анонсировал Домбровскис.

Отметим, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 13 ноября заявила, что Евросоюз может рассмотреть другие варианты финансирования Украины кроме привлечения замороженных активов России. Согласовать "репарационный кредит" не удается из-за сопротивления Бельгии.

При этом известно, что сейчас Европейская комиссия работает над новым планом финансовой помощи Украине. Подробности этого плана пока не разглашаются.

К счастью, промедление с принятием кредита не создает критических рисков для Украины. Главные и неотложные финансовые потребности государства на 2025 год уже обеспечены. А лидеры ЕС подчеркнули, что остаются преданными поддержке Украины и в дальнейшем будут предоставлять необходимые ресурсы для укрепления ее обороноспособности и противодействия российской агрессии.

Евросоюз Украина Кредиты
