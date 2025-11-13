Канада, Британия и Япония могут дать Украине "репарационные кредиты", - еврокомиссар

Канада и Великобритания готовы последовать примеру Европейского Союза и предоставить Украине "репарационные кредиты" за счет замороженных активов России. Также в этом может принять участие Япония.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление европейского комиссара Валдиса Домбровскиса, которого цитирует The Guardian.