Канада, Британія та Японія можуть надати Україні "репараційні кредити", - єврокомісар

Канада та Велика Британія готові взяти приклад з Європейського Союзу та надати Україні "репараційні кредити" за рахунок заморожених активів Росії. Також в цьому може взяти участь Японія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву європейського комісара Валдіса Домбровскіса, якого цитує The Guardian .

За словами єврокомісара, Велика Британія та Канада розглядають можливість піти назустріч Україні та " відтворити підхід, подібний до репараційних кредитів, пов’язаний з іммобілізованими російськими активами на їхніх територіях". Фактично, це буде той самий "репараційний кредит" під заставу активів Росії.