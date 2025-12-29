ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский назвал ключевое условие для отмены военного положения

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 11:12
UA EN RU
Зеленский назвал ключевое условие для отмены военного положения Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Военное положение в Украине может быть отменено только после получения реальных гарантий безопасности, которые сделают невозможным повторную агрессию со стороны России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, завершение войны автоматически будет означать прекращение действия военного положения, однако без гарантий безопасности Украина не может считать войну завершенной.

"Мы все хотим, чтобы война закончилась. И тогда закончится действие военного положения. Но завершение военного положения будет в момент, когда у Украины появятся гарантии безопасности. Без них реально эта война не закончилась", - подчеркнул президент.

Зеленский пояснил, что под гарантиями безопасности подразумеваются не только политические заявления, но и практические механизмы - мониторинг со стороны партнеров и их реальное присутствие.

"Если мы найдем возможность, с американцами, европейцами и с русскими, подписать 20 пунктов окончания войны, я очень настроен, что в этот момент мы одновременно получим гарантии безопасности. Это будет сигнал, что война закончилась", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сроки отмены военного положения также будут зависеть от позиции военного командования. Этот вопрос уже обсуждался на Ставке Верховного главнокомандующего.

"Командование должно подтвердить, что вся инфраструктура готова к этому, чтобы отменять военное положение", - резюмировал президент.

Что такое военное положение

Военное положение - это специальный правовой режим, введенный после начала полномасштабной агрессии России. Его введение обусловлено угрозой независимости и территориальной целостности Украины в результате вооруженного нападения или реальной опасности его осуществления.

Этот режим предусматривает расширение полномочий органов государственной власти, военного командования, местных администраций и органов самоуправления, что необходимо для эффективного реагирования на угрозы и отпора вооруженной агрессии.

Украинский лидер Владимир Зеленский 30 октября, подписал законы, которые продлевают военное положение и мобилизацию еще на 90 дней с 5 ноября. Таким образом военное положение в Украине сейчас действует до 3 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Зеленский и Путин могут впервые созвониться за более чем 5 лет, - Fox News
Зеленский и Путин могут впервые созвониться за более чем 5 лет, - Fox News
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну