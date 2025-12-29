Зеленский назвал ключевое условие для отмены военного положения

Военное положение в Украине может быть отменено только после получения реальных гарантий безопасности, которые сделают невозможным повторную агрессию со стороны России.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, завершение войны автоматически будет означать прекращение действия военного положения, однако без гарантий безопасности Украина не может считать войну завершенной.

"Мы все хотим, чтобы война закончилась. И тогда закончится действие военного положения. Но завершение военного положения будет в момент, когда у Украины появятся гарантии безопасности. Без них реально эта война не закончилась", - подчеркнул президент.

Зеленский пояснил, что под гарантиями безопасности подразумеваются не только политические заявления, но и практические механизмы - мониторинг со стороны партнеров и их реальное присутствие.

"Если мы найдем возможность, с американцами, европейцами и с русскими, подписать 20 пунктов окончания войны, я очень настроен, что в этот момент мы одновременно получим гарантии безопасности. Это будет сигнал, что война закончилась", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сроки отмены военного положения также будут зависеть от позиции военного командования. Этот вопрос уже обсуждался на Ставке Верховного главнокомандующего.

"Командование должно подтвердить, что вся инфраструктура готова к этому, чтобы отменять военное положение", - резюмировал президент.