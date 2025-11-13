Не "репарационный кредит": в Еврокомиссии озвучили новые варианты финансирования Украины

Евросоюз может рассмотреть другие варианты финансирования Украины кроме привлечения замороженных активов России. Преодолеть упорное сопротивление Бельгии, крупнейшего холдера росактивов, все еще не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед Европейским парламентом впервые предположила, что могут быть другие варианты финансирования Украины кроме росактивов - если план создания "репарационного кредита" не будет иметь успеха.

Бельгия, крупнейший холдер замороженных активов России (бельгийский депозитарий Euroclear удерживает большинство активов российского Центробанка в ЕС), оказывает ярое сопротивление идее ЕС предоставить Украине 140 миллиардов евро, использовав российские состояния. Поэтому ЕС вынужден искать альтернативу.

Если постоянные препятствия со стороны Бельгии не будут преодолены, фон дер Ляйен предложила два варианта, как можно обеспечить финансирование Украины:

выпустить совместные долговые обязательства ЕС для погашения национальными капиталами;

поручить каждой стране финансировать Украину самостоятельно через национальные бюджеты.

Однако издание отмечает, что оба варианта неприемлемы для стран, которые уже и так имеют высокий уровень государственного долга - например, это Франция и Италия.

"Использование активов России... является самым эффективным способом поддержки обороны Украины и ее экономики. И самым четким способом дать России понять, что время не на ее стороне", - заявила фон дер Ляйен во время выступления.