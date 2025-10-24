ЕС обязался покрыть финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах

Лидеры ЕС подтвердили намерение помогать Украине столько, сколько потребуется. Украина будет иметь финансовые ресурсы, необходимые для защиты от агрессии России.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам саммита ЕС.

"Мы достигли трех важных соглашений. Во-первых, европейские лидеры обязались обеспечить финансовые потребности Украины на ближайшие два года", - отметил он.

По его словам, Еврокомиссия должна как можно скорее представить варианты финансирования, чтобы Украина могла продолжать оборону и борьбу за справедливый и устойчивый мир в 2026-2027 годах.

"Россия должна принять это к сведению. Украина будет иметь финансовые ресурсы, необходимые для защиты от агрессии", - подчеркнул Кошта.

Он добавил, что Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России, направленный на усиление давления на ее военную машину. Также страны ЕС договорились скоординировать действия по борьбе с так называемым "теневым флотом" России, который используется для обхода санкций.

План укрепления обороны Европы

Кошта напомнил, что с февраля 2025 года ЕС разрабатывает стратегию по укреплению оборонных возможностей. "Мы заложили основы европейской обороны, определили приоритеты и утвердили новые финансовые инструменты в полном согласии с НАТО", - сказал он.

Главными направлениями названы противодроновая и противовоздушная оборона, особенно на восточном фланге. Первые шаги по реализации этих проектов завершат до конца года, а в 2026 году начнется запуск конкретных программ.

"Оборона Европы - это не просто больше тратить, это тратить умнее, работать вместе и добиваться результатов. Так мы строим европейский суверенитет", - добавил глава Евросовета.

Экономика, климат и жилье

ЕС подтвердил приверженность Парижскому соглашению и пообещал совместить климатические цели с конкурентоспособностью экономики. По словам Кошты, Европейский Союз намерен идти к климатическим целям до 2040 года, обеспечивая справедливый и доступный переход для бизнеса и граждан.

Кроме того, лидеры ЕС обсудили кризис доступности жилья. "Вопрос жилья стал одним из самых острых для миллионов европейцев. Мы должны сделать все возможное, чтобы его решить", - отметил Кошта. Еврокомиссия готовит общеевропейский план по доступному жилью.

"Сегодня Европейский совет принял конкретные решения по Украине, обороне, климату и конкурентоспособности. Мы будем продолжать действовать для наших граждан, нашего будущего и нашего места в мире", - подытожил он.