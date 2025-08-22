Каллас назвала "путинской ловушкой" идею отдать часть украинских земель

Верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас предупреждает, что требование уступок от Украины - это игра по сценарию Кремля. Она напомнила, что Россия не отступила ни на шаг.

Как сообщает РБК-Украина , об этом она заявила в интервью ВВС .

Евросоюз предупредил - требовать от Украины отдать часть территорий в рамках мирного соглашения опасно. По словам Каллас, это лишь выполнит план Кремля, который мечтает закрепить контроль над оккупированными регионами.

Донбасс, на который Москва хочет захватить уже более десяти лет, заставил покинуть дома 1,5 миллиона украинцев. Киев неоднократно подчеркивал: никаких территориальных уступок, хотя президент США Дональд Трамп настаивал на таком варианте в своих заявлениях.

Гарантии безопасности для Украины

Каллас подчеркнула, что настоящей гарантией для Украины являются не бумажные договоренности, а сильная армия. Она признала, что пока конкретных шагов для формирования реальной сдерживающей силы немного.

По ее словам, именно государства "коалиции решительных" должны решить, что готовы предоставить, однако формат этой помощи еще не определен.

Уступки Кремлю

На прошлой неделе Трамп принимал российского диктатора Путина на Аляске, после чего в Белом доме собрались лидеры Украины и ключевых стран ЕС. Каллас заявила, что Путин получил "все, что хотел" - теплый прием и отсутствие новых санкций.

"Путин смеется, он не прекращает убийства, а только их усиливает. Москва не сделала ни одной уступки", - подчеркнула она.