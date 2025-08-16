После саммита с Путиным: Трамп готов предоставить Украине прямые гарантии безопасности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По словам лиц, знакомых с содержанием разговора, Трамп сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора с борта самолета Air Force One, что он более чем ранее готов предоставить Украине прямые гарантии безопасности.

По данным анонимных источников, характер потенциального участия США в обеспечении соглашения о прекращении войны не был конкретизирован во время разговора, а Белый дом до сих пор не делал никаких публичных заявлений относительно гарантий безопасности.

Европейские лидеры, которые разговаривали с Трампом, заявили после этого, что "приветствуют заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности".

Они также предупредили, что готовы усилить санкции и военное давление на Россию, пока Кремль не прекратит боевые действия.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Финляндии, Италии и Европейского Союза также отметили, что Россия "не может наложить вето на путь Украины в ЕС и НАТО".