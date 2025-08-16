ua en ru
После саммита с Путиным: Трамп готов предоставить Украине прямые гарантии безопасности

Украина, Суббота 16 августа 2025 19:09
После саммита с Путиным: Трамп готов предоставить Украине прямые гарантии безопасности Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что готов предоставить Украине прямые гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам лиц, знакомых с содержанием разговора, Трамп сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора с борта самолета Air Force One, что он более чем ранее готов предоставить Украине прямые гарантии безопасности.

По данным анонимных источников, характер потенциального участия США в обеспечении соглашения о прекращении войны не был конкретизирован во время разговора, а Белый дом до сих пор не делал никаких публичных заявлений относительно гарантий безопасности.

Европейские лидеры, которые разговаривали с Трампом, заявили после этого, что "приветствуют заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности".

Они также предупредили, что готовы усилить санкции и военное давление на Россию, пока Кремль не прекратит боевые действия.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Финляндии, Италии и Европейского Союза также отметили, что Россия "не может наложить вето на путь Украины в ЕС и НАТО".

Встреча Трампа и Путина

Напомним, что вчера, 15 августа, на военной базе в Анкоридже на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Переговоры проходили в формате "три на три" и продолжались почти три часа. С американской стороны вместе с Трампом были государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф, с российской - министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

После переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию, однако журналистам не предоставили возможности задавать вопросы. Трамп заявил, что договоренности по Украине достичь не удалось, однако якобы наблюдается "определенный прогресс".

В Европе уже отреагировали на встречу Трампа и Путина, высказав разные оценки результатов переговоров.

После саммита Трамп связался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что их разговор при участии европейских союзников длился более полутора часов. РБК-Украина писало кто из других участников присоединился к этой телефонной конференции.

