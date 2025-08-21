Путин пытается соскочить с необходимости проводить встречу, - Зеленский
Удар России по американскому заводу Flex в Мукачево был показательным и целенаправленным. Так российский диктатор Владимир Путин пытается соскочить с необходимости проводить встречу на уровне лидеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что в Мукачево россияне фактически сожгли американское предприятие, которое не было военным объектом.
По его словам, это был целенаправленный удар именно по американской собственности и инвестициям в Украине.
"Очень показательный удар. Как и вся эта массированная атака. Как раз когда мир ожидает от россиян четкого ответа относительно переговоров об окончании войны", - подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что есть два формата на уровне лидеров, в которых реально достичь прогресса. Двусторонний формат - Украина и Россия. И трехсторонний - Украина, США и Россия.
Именно это обсуждали в Вашингтоне. Также Путин говорил об этом во время телефонного разговора с Трампом.
"Сейчас сигналы из России просто, если честно, неприличные. Они пытаются соскочить с необходимости проводить встречу. Они не хотят заканчивать эту войну. Они продолжают массированные атаки против Украины и очень жесткие штурмы на фронте. И еще и запускают ракеты по американскому предприятию - как и по многим другим абсолютно гражданским нашим мишеням", - подчеркнул Зеленский.
Удар по заводу в Мукачево
Напомним, в ночь на 21 августа российские войска нанесли удар по Мукачево Закарпатской области. Среди пораженных объектов - завод "Флекстроникс" американской компании Flex International, одного из мировых лидеров в контрактном производстве электроники.
Ранее сообщалось о 19 пострадавших. После обследования на стационарном лечении находятся 6 пациентов.
Позже количество пострадавших возросло до 23 человек.
В ЦПД отметили, что военного смысла в этих атаках нет, это лишь попытка запугать людей и затянуть войну.
Встреча Зеленского и Путина
Напомним, идея двусторонней встречи возникла после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, а уже 18 августа принял в Белом доме европейских лидеров вместе с президентом Украины Владимир Зеленским.
Ранее активно обсуждался формат трехсторонних переговоров между Зеленским, Путиным и Трампом. Однако после вашингтонского саммита Трамп предложил, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без его участия.
СМИ писали, что глава Кремля предложил встретиться с Зеленским в Москве, однако украинский лидер отказался.
Между тем была информация, что Белый дом предложил место для проведения встречи лидеров Украины и РФ в Венгрии. Впрочем, официального подтверждения Будапешта как места проведения саммита пока нет.
Вчера Зеленский заявил, что встреча с Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.
В то же время, как сообщили в МИД России, Путин якобы готов к встрече с украинским президентом "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".