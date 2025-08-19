"Людоед у наших ворот": Макрон дал характеристику Путину

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон , сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В интервью LCI Макрон отметил, что Владимир Путин с 2007-2008 годов редко выполнял свои обещания и постоянно стремился изменить границы ради усиления власти.

По словам Макрона, Россия вложила около 40% бюджета в вооружение и собрала армию численностью более 1,3 млн человек. Это свидетельствует о том, что страна не готова быстро вернуться к миру и открытому демократическому строю.

"Путин - людоед у наших ворот"

Макрон подчеркнул, что европейцам нельзя быть наивными. Он заявил, что Путин ведет себя как хищник, "людоед у наших ворот", который должен продолжать питаться ради собственного выживания.

Президент Франции добавил, что не заявляет о прямой угрозе нападения на Францию. Однако он уверен, что действия России несут постоянный риск для всей Европы.