ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Людоед у наших ворот": Макрон дал характеристику Путину

Франция, Вторник 19 августа 2025 14:55
UA EN RU
"Людоед у наших ворот": Макрон дал характеристику Путину Фото: Эмманюэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия стала долговременной силой дестабилизации и потенциальной угрозой для многих стран Европы.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В интервью LCI Макрон отметил, что Владимир Путин с 2007-2008 годов редко выполнял свои обещания и постоянно стремился изменить границы ради усиления власти.

По словам Макрона, Россия вложила около 40% бюджета в вооружение и собрала армию численностью более 1,3 млн человек. Это свидетельствует о том, что страна не готова быстро вернуться к миру и открытому демократическому строю.

"Путин - людоед у наших ворот"

Макрон подчеркнул, что европейцам нельзя быть наивными. Он заявил, что Путин ведет себя как хищник, "людоед у наших ворот", который должен продолжать питаться ради собственного выживания.

Президент Франции добавил, что не заявляет о прямой угрозе нападения на Францию. Однако он уверен, что действия России несут постоянный риск для всей Европы.

Разногласия с Трампом

Интервью Макрона появилось после встречи в Вашингтоне, где Дональд Трамп и европейские лидеры обсуждали ситуацию. Там было объявлено о планах провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

При этом Макрон в комментарии NBC News отметил, что не разделяет оптимизма Трампа насчет достижения мирного соглашения. По его словам, факты говорят о том, что Путин сейчас не стремится к миру, хотя он допустил, что может выглядеть "слишком пессимистичным".

Макрон также призвал усилить санкции против России в случае провала переговоров Москвой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Владимир Путин
Новости
"Гарантии безопасности будут": Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне
"Гарантии безопасности будут": Зеленский раскрыл дальнейшие шаги после переговоров в Вашингтоне
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия