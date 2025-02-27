Кабмин одобрил сделку с США, а Зеленский анонсировал встречу с Трампом: новости за 26 февраля

Кабмин одобрил соглашение с США о природных ископаемых. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он встретится с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе.
Более детально о том, что произошло в среду, 26 февраля, - в материале РБК-Украина.
Шесть ключевых позиций. Кабмин одобрил подписание сделки с США
Кабинет министров принял решения, которые необходимы для подписания сделки с США о редкоземельных металлах. В документе уже нет невыгодных для Украины условий.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, скоро Украина подпишет с США соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления. Это будет важный шаг в рамках плана победы.
Зеленский подтвердил встречу с Трампом уже в эту пятницу
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в пятницу, 28 февраля.
"Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру", - отметил глава государства.
Десантники взяли под контроль Котлино неподалеку от Покровска
Сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино неподалеку от Покровска. ВСУ выбили врага за пределы села и не дали тому закрепиться.
Как отмечают военные, занятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы.
Госдеп готовит список исключений для частичной разблокировки помощи Украине, - Politico
Чиновники Госдепа формируют список исключений из замороженной помощи Украине. Это может открыть доступ к определенным видам поддержки, которая сейчас приостановлена, пишет Politico.
Однако пока не понятно, готовится ли исключение для иностранного военного финансирования, контролируемого Госдепартаментом для Украины.
Зеленский анонсировал еще одно соглашение с США: о чем оно будет
Украина после сделки о редкоземельных металлах планирует подписать с США еще одно соглашение. Оно коснется инвестиционного фонда, рассказал президент Владимир Зеленский.
"Следующее соглашение будет более серьезным и сложным - следующее соглашение о фонде, и там будут уже какие-то партнерские отношения, деньги и так далее", - отметил он.
В Румынии задержали пророссийского кандидата в президенты Джорджеску: что известно
В Румынии проводят десятки обысков по делу о преступлениях касаемо публичных подстрекательств и против конституционного строя. Также был задержан бывший кандидат в президенты Келин Джорджеску.
Целью действий правоохранителей стала группа Горациу Потры, который является близким соратником пророссийского политика Джорджеску.
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