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В Румынии задержали пророссийского кандидата в президенты Джорджеску: что известно

Среда 26 февраля 2025 14:05
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В Румынии задержали пророссийского кандидата в президенты Джорджеску: что известно Фото: Келин Джорджеску, кандидат в президент Румынии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Румынии проводят десятки обысков по делу о преступлениях касаемо публичных подстрекательств и против конституционного строя. Также был задержан бывший кандидат в президенты Келин Джорджеску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Целью действий правоохранителей стала группа Горациу Потры, который является близким соратником пророссийского политика Джорджеску.

Как пишет Digi24, Джорджеску также был задержан и доставлен на допрос в прокуратуру.

Согласно данным прокуратуры, 47 обысков проходят в округах:

  • Сибиу;
  • Муреш;
  • Тимиш;
  • Илфов;
  • Клуж.

В частности объектами обысков стали 27 физических лиц, а также четыре офиса.

"Радио Свобода" добавляет, что Потра является бывшим предводителем румынских наемников, которые воевали на территории Африки.

Джорджеску, в свою очередь, обвинил власти в попытке якобы оправдать "кражу выборов" и помешать его новому выдвижению на президентских выборах.

В частности обыски происходят в том же контексте, в котором следователи уже расследуют финансирование избирательной кампании пророссийского политика. Последний задекларировал нулевые расходы, несмотря на то, что кампания, во время которой он выиграл первый тур, свидетельствует о вложении значительных средств.

Выборы в Румынии

На президентских выборах в ноябре 2024-го Джорджеску победил в первом туре с 23% поддержки. Его же считают ультраправым пророссийским политиком. В частности Офис президента заявил о внешнем вмешательстве в выборы. В конце концов Конституционный суд аннулировал результаты выборов и назначил новые на 4 мая 2025 года.

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