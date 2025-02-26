В Румынии задержали пророссийского кандидата в президенты Джорджеску: что известно
В Румынии проводят десятки обысков по делу о преступлениях касаемо публичных подстрекательств и против конституционного строя. Также был задержан бывший кандидат в президенты Келин Джорджеску.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Целью действий правоохранителей стала группа Горациу Потры, который является близким соратником пророссийского политика Джорджеску.
Как пишет Digi24, Джорджеску также был задержан и доставлен на допрос в прокуратуру.
Согласно данным прокуратуры, 47 обысков проходят в округах:
- Сибиу;
- Муреш;
- Тимиш;
- Илфов;
- Клуж.
В частности объектами обысков стали 27 физических лиц, а также четыре офиса.
"Радио Свобода" добавляет, что Потра является бывшим предводителем румынских наемников, которые воевали на территории Африки.
Джорджеску, в свою очередь, обвинил власти в попытке якобы оправдать "кражу выборов" и помешать его новому выдвижению на президентских выборах.
В частности обыски происходят в том же контексте, в котором следователи уже расследуют финансирование избирательной кампании пророссийского политика. Последний задекларировал нулевые расходы, несмотря на то, что кампания, во время которой он выиграл первый тур, свидетельствует о вложении значительных средств.
Выборы в Румынии
На президентских выборах в ноябре 2024-го Джорджеску победил в первом туре с 23% поддержки. Его же считают ультраправым пророссийским политиком. В частности Офис президента заявил о внешнем вмешательстве в выборы. В конце концов Конституционный суд аннулировал результаты выборов и назначил новые на 4 мая 2025 года.
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