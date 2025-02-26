Шесть ключевых позиций. Кабмин одобрил подписание сделки с США

Кабинет министров принял решения, которые необходимы для подписания сделки с США о редкоземельных металлах. В документе уже нет невыгодных для Украины условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе заседания Кабмина.

"Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и Соединенными Штатами", - отметил глава украинского правительства.

Шмыгаль напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский представил видение справедливого мира в своем плане победы.

"Это гарантии безопасности, это поддержка фронта, пакет сдерживания, это использование стратегического экономического потенциала Украины, это послевоенная защита Европы. Все пункты должны работать в комплексе и тогда получим результат", - добавил премьер.

По его словам, скоро Украина подпишет с США соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления. Это будет важный шаг в рамках плана победы.

Шмыгаль обратил внимание, что в результате работы переговорных команд соглашение стало "значительно лучше". В частности, в документе нет речи о "500 млрд долларов долга", а также несправедливого пункта о том, что за каждый 1 доллар новой помощи Украине она должна будет вернуть 2 доллара.

Также уже нет условия, что фонд будет принадлежать только США, речь идет о совместном управлении - Украины и США.

Ключевые моменты соглашения

Как подчеркнул Шмыгаль, в соглашении есть шесть ключевых моментов:

Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет являться общей собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих стран;

украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.

Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов;

США будут делать взносы в Фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины;

собранные Фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины;

в соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса.

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