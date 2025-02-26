Десантники взяли под контроль Котлино неподалеку от Покровска

Сичеславские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино неподалеку от Покровска. ВСУ выбили врага за пределы села и не дали тому закрепиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В ходе штурмовых восстановительных действий, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины зачистили населенный пункт Котлино, что под Покровском.

Как отмечают военные, занятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы.



"Сичеславские десантники и смежные подразделения не позволили россиянам закрепиться в Котлиново и выбили оккупантов за его пределы", - подписано видео.

Бои за Покровск

Сейчас Покровск стал основной целью россиян, оккупанты каждый день пытаются прорвать там оборону. Именно поэтому этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, россияне изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.