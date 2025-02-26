Украина готовится к переговорам с США уже в эту пятницу, - Зеленский
Украина готовится к переговорам с США уже в ближайшие дни. Они состоятся в пятницу, 28 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.
"Сегодня было много международной работы. Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу", - рассказал он.
По словам Зеаленского, гарантии мира и безопасности - это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов.
"Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру", - добавил президент.
Встреча Трампа и Зеленского
26 февраля сообщалось, что президент Владимир Зеленский получил приглашение в США. Сейчас офисы работают над этим.
Как чуть позже уточнял Зеленский, встреча с президентом США Дональдом Трампом является важной. А прекращение огня невозможно без гарантий безопасности.
Напомним, Украина после сделки о редкоземельных металлах планирует подписать с США еще одно соглашение. Оно коснется инвестиционного фонда.
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