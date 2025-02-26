Зеленский анонсировал еще одно соглашение с США: о чем оно будет

Украина после сделки о редкоземельных металлах планирует подписать с США еще одно соглашение. Оно коснется инвестиционного фонда.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.

"Следующее соглашение будет более серьезным и сложным - следующее соглашение о фонде, и там будут уже какие-то партнерские отношения, деньги и так далее. Следующее соглашение будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины, я не знаю о Конгрессе США", - рассказал президент.

При этом, по его словам, соглашение о редкоземельных металлах, которое планируют заключить Украина и США, предусматривает возмещение 50% доходов. Также Украина должна разобраться с лицензиями и провести аудит.

"50% (доходов Украины с продажи редкоземельных ресурсов - ред.) идет в фонд. Следующие соглашения будут говорить, как может работать партнерство", - уточнил он.