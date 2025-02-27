Кабмін схвалив угоду з США, а Зеленський анонсував зустріч із Трампом: новини за 26 лютого

Шість ключових позицій. Кабмін схвалив підписання угоди з США

Кабінет міністрів ухвалив рішення, які необхідні для підписання угоди з США про рідкоземельні метали. У документі вже немає невигідних для України умов.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, скоро Україна підпише зі США угоду про створення інвестиційного фонду відновлення. Це буде важливий крок у межах плану перемоги.

Зеленський підтвердив зустріч із Трампом уже цієї п'ятниці

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю, 28 лютого.

"Зустрінуся з президентом Трампом. Для мене і всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру", - зазначив глава держави.

Десантники взяли під контроль Котлине неподалік від Покровська

Січеславські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине неподалік від Покровська. ЗСУ вибили ворога за межі села і не дали тому закріпитися.

Як зазначають військові, зайняття цього населеного пункту дало б змогу окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення свого часу ворог кинув значні сили.

Держдеп готує список винятків для часткового розблокування допомоги Україні, - Politico

Чиновники Держдепу формують список винятків із замороженої допомоги Україні. Це може відкрити доступ до певних видів підтримки, яка зараз призупинена, пише Politico.

Однак поки не зрозуміло, чи готується виняток для іноземного військового фінансування, контрольованого Держдепартаментом для України.

Зеленський анонсував ще одну угоду зі США: про що вона буде

Україна після угоди про рідкоземельні метали планує підписати зі США ще одну угоду. Вона стосуватиметься інвестиційного фонду, розповів президент Володимир Зеленський.

"Наступна угода буде більш серйозною і складною - наступна угода про фонд, і там будуть уже якісь партнерські відносини, гроші тощо", - зазначив він.

У Румунії затримали проросійськогокандидата в президенти Джорджеску: що відомо

У Румунії проводять десятки обшуків у справі про злочини стосовно публічних підбурювань і проти конституційного ладу. Також був затриманий колишній кандидат у президенти Келін Джорджеску.

Метою дій правоохоронців стала група Гораціу Потри, який є близьким соратником проросійського політика Джорджеску.