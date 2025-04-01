Кабмин расширил мотивационные выплаты для военных по "Контракту 18-24": кто в списке

В Украине были изменены условия выплат по программе "Контракт 18-24". Программа была расширена на нацгвардейцев и пограничников.

Соответствующее решение принял Кабмин, заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Отныне программа "Контракт 18-24" будет охватывать не только Вооруженные силы Украины, но и военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Изменения предусматривают расширение оснований для получения единовременных денежных выплат. Вознаграждение смогут получать те, кто проходит службу в боевых условиях, участвует в боевых действиях на временно оккупированных территориях, а также в зонах между позициями сил обороны и войск агрессора.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ, Главное управление Нацгвардии и Администрация Госпогранслужбы получили полномочия определять перечень должностей для военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет. Также правительство упростило процедуру медицинского осмотра, в частности уменьшило требования по прохождению врача-психиатра.

Контракт 18-24"

В феврале этого года президент Владимир Зеленский рассказал о разработке специального контракта для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольное контрактное предложение.

Как пояснили в Минобороны, в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальные деньги - в течение года службы.