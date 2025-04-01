ua en ru
Вт, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Кабмін розширив мотиваційні виплати для військових по "Контракту 18-24": хто у списку

Вівторок 01 квітня 2025 15:21
UA EN RU
Кабмін розширив мотиваційні виплати для військових по "Контракту 18-24": хто у списку Ілюстративне фото: Кабмін розширив мотиваційні виплати для військових по "Контракту 18-24" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні було змінено умови виплат по програмі "Контракт 18-24". Програму було розширено на нацгвардійців та прикордоників.

Відповідне рішення прийняв Кабмін, заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

Відтепер програма "Контракт 18-24" охоплюватиме не лише Збройні сили України, а й військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Зміни передбачають розширення підстав для отримання одноразових грошових виплат. Винагороду зможуть отримувати ті, хто проходить службу в бойових умовах, бере участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях, а також у зонах між позиціями сил оборони та військ агресора.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ, Головне управління Нацгвардії та Адміністрація Держприкордонслужби отримали повноваження визначати перелік посад для військовослужбовців віком від 18 до 25 років. Також уряд спростив процедуру медичного огляду, зокрема зменшив вимоги щодо проходження лікаря-психіатра.

Контракт 18-24"

У лютому цього року президент Володимир Зеленський розповів про розробку спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.

Як пояснили у Міноборони, в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - протягом року служби.

Також РБК-Україна пояснювало, як подати заяву на участь у програмі "Контракт 18-24". Ми також писали про те, які посади передбачені для військовослужбовців за програмою "Контракт 18-24" та які спеціальності доступні для молодих українців, які бажають долучитися до ЗСУ.

Кабінет міністрів розширив програму "Контракт 18-24", ініціатива поширилась на військових, які добровільно вступили до ЗСУ після 24 лютого 2022 року. Вони можуть отримати винагороду до 1 мільйона гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Україна та США узгоджують нову угоду щодо рідкісноземів: Сибіга розкрив деталі переговорів
Україна та США узгоджують нову угоду щодо рідкісноземів: Сибіга розкрив деталі переговорів
DAILY
Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту