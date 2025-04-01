Кабмін розширив мотиваційні виплати для військових по "Контракту 18-24": хто у списку

В Україні було змінено умови виплат по програмі "Контракт 18-24". Програму було розширено на нацгвардійців та прикордоників.

Відповідне рішення прийняв Кабмін, заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

Відтепер програма "Контракт 18-24" охоплюватиме не лише Збройні сили України, а й військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Зміни передбачають розширення підстав для отримання одноразових грошових виплат. Винагороду зможуть отримувати ті, хто проходить службу в бойових умовах, бере участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях, а також у зонах між позиціями сил оборони та військ агресора.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ, Головне управління Нацгвардії та Адміністрація Держприкордонслужби отримали повноваження визначати перелік посад для військовослужбовців віком від 18 до 25 років. Також уряд спростив процедуру медичного огляду, зокрема зменшив вимоги щодо проходження лікаря-психіатра.

Контракт 18-24"

У лютому цього року президент Володимир Зеленський розповів про розробку спеціального контракту для українців віком від 18 до 24 років, наголосивши, що це не мобілізація, а добровільна контрактна пропозиція.

Як пояснили у Міноборони, в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - протягом року служби.