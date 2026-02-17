ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Как будут отключать свет 18 февраля: прогноз "Укрэнерго"

Украина, Вторник 17 февраля 2026 19:47
UA EN RU
Как будут отключать свет 18 февраля: прогноз "Укрэнерго" Фото: графики отключения света в течение суток будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 18 февраля, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также: В Украине стало меньше отключений света. Шмыгаль назвал причину

В течение суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

"Укрэнерго" сообщило, что отключения электроэнергии продолжаются из-за последствий массированных комбинированных ударов России по энергетическим объектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Всех украинцев также призвали экономно пользоваться электроэнергией, когда она будет появляться по графику.

Удары по энергетике Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно сообщил, что оккупанты в результате своих атак повредили все электростанции Украины. В то же время он отметил, что Украина, несмотря на значительные повреждения энергетики, продолжает производить электроэнергию.

В частности, ночью и утром 17 февраля Украина снова находилась под массированной атакой россиян. В результате удара в Одессе существенные повреждения получил энергетический объект ДТЭК.

В настоящее время сложная ситуация с электроснабжением не только в Киеве, но и в некоторых других регионах. Вследствие значительных повреждений сетей энергетики вынуждены применять ограничения.

Согласно прогнозам экспертов, стабилизация энергосистемы может произойти уже в апреле, когда снизится нагрузка на сети. Этому будет способствовать стабилизация энергосистемы и завершение отопительного сезона.

РБК-Украина также писало, что на этой неделе во Франции состоится энергетический "Рамштайн". Международные партнеры Украины консолидируют международную помощь для восстановления ее критической инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия
Новости
Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото
Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"