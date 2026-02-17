Як відключатимуть світло 18 лютого: прогноз "Укренерго"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Всіх українців також закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона буде з'являтися за графіком.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

"Укренерго" повідомило, що відключення електроенергії тривають через наслідки масованих комбінованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що окупанти в результаті своїх атак пошкодили всі електростанції України. Водночас він зауважив, що Україна, попри значні пошкодження енергетики, продовжує виробляти електроенергію.

Зокрема, вночі та зранку 17 лютого Україна знову перебувала під масованою атакою росіян. Внаслідок удару в Одесі суттєвих ушкоджень зазнав енергетичний об’єкт ДТЕК.

На цей час найскладніша ситуація з електропостачанням не тільки в Києві, але і в деяких інших регіонах. Внаслідок значних пошкоджень мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.

Згідно з прогнозами експертів, стабілізація енергосистеми може відбутися вже в квітні, коли знизиться навантаження на мережі. Цьому сприятиме стабілізація енергосистеми та завершення опалювального сезону.

РБК-Україна також писало, що цього тижня у Франції відбудеться енергетичний "Рамштайн". Міжнародні партнери України консолідують міжнародну допомогу для відновлення її критичної інфраструктури.