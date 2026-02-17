ua en ru
Як відключатимуть світло 18 лютого: прогноз "Укренерго"

Україна, Вівторок 17 лютого 2026 19:47
Як відключатимуть світло 18 лютого: прогноз "Укренерго" Фото: графіки відключення світла протягом доби діятимуть в усіх областях (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В середу, 18 лютого, в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Читайте також: В Україні стало менше відключень світла. Шмигаль назвав причину

Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

"Укренерго" повідомило, що відключення електроенергії тривають через наслідки масованих комбінованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Всіх українців також закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона буде з'являтися за графіком.

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що окупанти в результаті своїх атак пошкодили всі електростанції України. Водночас він зауважив, що Україна, попри значні пошкодження енергетики, продовжує виробляти електроенергію.

Зокрема, вночі та зранку 17 лютого Україна знову перебувала під масованою атакою росіян. Внаслідок удару в Одесі суттєвих ушкоджень зазнав енергетичний об’єкт ДТЕК.

На цей час найскладніша ситуація з електропостачанням не тільки в Києві, але і в деяких інших регіонах. Внаслідок значних пошкоджень мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.

Згідно з прогнозами експертів, стабілізація енергосистеми може відбутися вже в квітні, коли знизиться навантаження на мережі. Цьому сприятиме стабілізація енергосистеми та завершення опалювального сезону.

РБК-Україна також писало, що цього тижня у Франції відбудеться енергетичний "Рамштайн". Міжнародні партнери України консолідують міжнародну допомогу для відновлення її критичної інфраструктури.

